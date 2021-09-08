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Герой штурма дворца в Кабуле Геннадий Кузнецов скончался на 74-м году жизни

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 18:13
Общество
Герой штурма дворца в Кабуле Геннадий Кузнецов скончался на 74-м году жизни
Global Look Press  /  Arne Immanuel Bänsch/dpa

Москва, 8 сентября. Умер один из героев штурма дворца Амина в Кабуле в 1979 году Геннадий Кузнецов.

Герой штурма резиденции президента Афганистана Амина полковник в отставке умер в возрасте 73 лет, сообщил совет Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

Геннадий Кузнецов родился 10 марта 1948 года в Москве. Свою работу в КГБ он начал в 1974 году. Через какое-то время талантливый мужчина стал одним из 30 сотрудников группы «А» Седьмого управления КГБ СССР.

Кузнецов 27 декабря 1979 года в составе группы «Гром» («Альфа») штурмовал в Кабуле укрепрайон и резиденцию президента Афганистана Хафизуллы Амина, дворец Тадж-бек, где был ранен в бедро. Кузнецов завершил государственную службу в 2001 году.

В совете рассказали, что Кузнецов пользовался большим уважением среди коллег. Он был дружелюбным, профессиональным и стойким человеком.

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