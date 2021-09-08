«Шугалей-3» вызвал восторженную реакцию у российских зрителей

Москва, 8 сентября. С момента премьеры третьей части фильма о российском социологе Максиме Шугалее на телеканале НТВ прошла неделя, а соцсети уже заполонили восторженные комментарии зрителей.

Остросюжетная киносага была снята по мотивам реальной истории известного ученого Максима Шугалея и переводчика Самера Суэйфана, которые прибыли в ливийскую столицу Триполи для проведения социологических исследований. Несмотря на официальный статус пребывания, местные боевики пленили россиян и удерживали почти полтора года.

«Публичность Шугалея спасла ему жизнь. Нельзя втихаря убить того, кто популярен. Резонанс смоет все выгоды», — пишут российские зрители в Сети.

Даже после возвращения Шугалея и Суэйфана на родину россияне надолго остались под впечатлением от первых двух частей остросюжетного боевика и признали, что не против увидеть продолжение этой истории, пишут «Народные новости». Теперь зрители смогли увидеть новый фильм — «Шугалей-3. Возвращение».

Примечательно, что зрители сравнили сюжет киносаги с приключениями Индианы Джонса, что, впрочем, неудивительно. Путь главного героя на Родину — «целая полоса смертоносных ловушек», за прохождение которой полагается награда: мирная жизнь с любящей семьей. Некоторые пользователи Сети также отметили социальный гротеск в фильме на «посткадаффистскую разруху в Ливии».

Продолжение саги о Шугалее будет доступно на отечественных стриминговых платформах, а также в кинотеатрах Санкт-Петербурга — сеансы начнутся с 9 сентября.

Сценарист фильма «Шугалей-3» Владимир Измайлов ранее рассказал, с какими трудностями пришлось столкнуться на съемочной площадке.