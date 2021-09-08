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Бастрыкин провел прием граждан по вопросу о нарушении их права на получение зарплаты
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Бастрыкин провел прием граждан по вопросу о нарушении их права на получение зарплаты
Общество
Бастрыкин провел прием граждан по вопросу о нарушении их права на получение зарплаты
sledcom.ru  /  Следственный комитет Российской Федерации

Москва, 8 сентября. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин выслушал заявителей из Санкт-Петербурга, Липецкой и Ярославской областей. Они пожаловались главе ведомства на невыплату зарплат.

Первая группа граждан из Северной столицы сообщили о ситуации, произошедшей еще несколько лет назад. Руководство ООО «Блакит» задолжало своим работникам более 1,4 млн рублей. По факту случившегося была организована проверка, результаты которой, по какой-то причине, до сих пор остались неизвестны. В связи с этим Бастрыкин поручил выяснить причины волокиты и проверить коммерческую организацию на предмет качества оказанных услуг.

Заявители из второй группы рассказали председателю СК РФ о ситуации с невыплатой зарплат на ООО «Усманский завод промышленного машиностроения». Выслушав граждан из Липецкой области, Бастрыкин поручил провести проверку в отношении сотрудников регионального СК, которые затянули с результатами расследования.

Группа из Ярославской области попросила главу Следственного комитета разобраться с волокитой по делу о невыплате ООО «Роял Сервис» своим работникам заработной платы. Уголовное производство по данному факту рассматривается с 2017 года, однако меры по восстановлению прав граждан так и не были приняты. Бастрыкин назначил ряд проверок в отношении лиц, занимающихся расследованием дела, а также поручил ускорить ход его разбирательства.

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