«Талибан» выразил желание присоединиться к КПЭК

Исламабад участвует в организованных Китаем учениях миротворческих сил ООН; государственный долг Пакистана растет колоссальными темпами; шеф межведомственной разведки Пакистана посетил Кабул; начал работу первый бизнес-форум Европейского союза и Пакистана для малых и средних предприятий. Об этих и других событиях прошедшей недели рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Талибы говорят, что помощь Пакистана и Китая важна для Афганистана

Выступая онлайн на международной конференции Пакистано-афганского молодежного форума под названием «Восстанавливаем Афганистан вместе» в Национальном совете искусств Пакистана, представитель «Талибана»1 (запрещен в РФ) Забихулла Муджахид впервые конкретно высказался о Китайско-пакистанском экономическом коридоре (КПЭК). Он заявил, что расширение этого проекта «крайне важно», и выразил надежду, что помощь Пакистана афганскому народу будет продолжаться.

В прошлом Муджахид демонстрировал большую заинтересованность отношениями Кабула с Пекином. В интервью, опубликованном в итальянском издании La Repubblica, он подчеркивал, что «экономическое будущее Афганистана находится в основном в руках Китая», поскольку КНР согласилась принять участие в восстановлении разрушенной войной инфраструктуры республики.

Говоря об инициативе «Один пояс — один путь», которая направлена на то, чтобы связать Поднебесную с Африкой, Азией и Европой через ряд портов, железных, автомобильных дорог и промышленных парков, Муджахид подчеркнул, что замысел «высоко оценивается» талибами.

«[В Афганистане] расположены богатые медные рудники, которые благодаря китайским инвестициям могут быть вновь введены в эксплуатацию и модернизированы. Кроме того, Китай является нашим пропуском на мировой рынок», — заключил он.

Taliban Spokesperson Zabihullah Mujahid Friday said Pakistan’s assistance to Afghanistan was very significant, adding that the extension of the China Pakistan Economic Corridor by linking it with Afghanistan was very important.#VoiceOfNations pic.twitter.com/Mq7QZ8m1jp — Voice of Nations (@VoiceOfNations7) September 4, 2021

Министр внутренних дел Пакистана Шейх Рашид Ахмед приветствовал желание талибов стать частью многомиллиардной программы КПЭК.

«Мы гордимся дружбой с Китаем, и если талибы придерживаются схожих взглядов, то это действительно хорошо», — сказал он.

Если этот проект будет запущен, он действительно может послужить цели экономического восстановления Афганистана. Однако пока неясно, смогут ли талибы обеспечить порядок на захваченной ими территории — ежедневно поступают новости о демонстрациях и столкновениях с недовольными новой властью афганцами.

Сейчас Китай не может гарантировать безопасность своих служащих и объектов даже в гораздо более спокойном Пакистане: в провинции Белуджистан ежемесячно происходят теракты, направленные на китайских специалистов. Поэтому в ближайшие месяцы «Талибан» должен будет доказать Пекину, что с ним действительно можно иметь дело, и только потом рассчитывать на инвестиции.

Исламабад участвует в учениях четырех стран ООН

Солдаты из Пакистана, Китая, Монголии и Таиланда принимают участие в маневрах «Общая судьба-2021» в уезде Кешань провинции Хэнань, которые продлятся до 15 сентября.

Военнослужащие обучаются разведке, патрулированию, вооруженному сопровождению, защите гражданского населения, реагированию на насильственные и террористические нападения, созданию временных оперативных баз, спасению на поле боя и борьбе с эпидемиями — основным операциям миротворческих миссий Организации Объединенных Наций (ООН).

Это первые многосторонние миротворческие учения ООН, организованные китайскими военными.

«Они направлены на то, чтобы «отреагировать на инициативу международного органа «Действия по поддержанию мира» и содействовать практическому сотрудничеству между государствами для принятия согласованных усилий по повышению способности резервных сил миротворцев выполнять поставленные задачи», — говорится в официальном сообщении.

Shared Destiny-2021: 4-nation UN peacekeeping military exercise begins in China https://t.co/jbsK9WTxha — Pakistan Embassy Turkey (@PakinTurkey) September 7, 2021

Пакистанские талибы запретили журналистам использовать слово «террористы»

Представитель «Техрик-е Талибан Пакистан» (ТТП, запрещена в РФ) Мухаммад Хурасани опубликовал в социальных сетях заявление о том, что его организация отслеживает освещение своей активности в медиа-пространстве — в особенности публикации, где используются такие термины, как «террористы» и «экстремисты».

«Подобные ярлыки означают, что работники СМИ нечестно относятся к своим обязанностям и создают себе врагов», — отметил Хурасани.

ТТП была сформирована в 2007 году, а уже в августе 2008 года после ряда нападений на гражданских лиц правительство объявило ее вне закона. Первый руководитель ТТП Байтулла Мехсуд был убит в результате удара беспилотника США в 2009 году.

Приход талибов к власти в Кабуле, возможно, породил у Исламабада надежды на то, что группа поможет остановить трансграничную деятельность TTП, говорят аналитики. Но эти ожидания едва ли уместны, учитывая идеологическую близость между двумя этими формированиями.

The Pakistan Federal Union of Journalists (PFUJ) is concerned over Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP)’s threatening message wherein the group had warned the media not to use the word ‘terrorists’ for it. https://t.co/x01EjRZppY — The Friday Times (@TFT_) September 8, 2021

«Для Исламабада заставить новых хозяев Афганистана обуздать «Техрик-е Талибан Пакистан» — очень амбициозная задача. ТТП уже давно находится в союзе с талибами и сотрудничает с ними в оперативном плане. «Талибан» известен тем, что не отказывает в пространстве своим воинственным союзникам, и я не вижу причин, почему сейчас может быть сделано исключение из правил», — считает Майкл Кугельман.

Талибы и Пакистан обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом

Командование движения «Талибан» обсудило с Исламабадом двустороннее сотрудничество в области безопасности, включая введение меры на пограничных переходах по пресечению проникновения террористов в Пакистан.

Представитель движения Забихулла Муджахид сообщил, что в минувшие выходные делегация из Исламабада посетила Кабул для обсуждения этих вопросов. Ее возглавлял глава Межведомственной разведки генерал-лейтенант Фаиз Хамид.

Пакистанская сторона выразила озабоченность по поводу многочисленных побегов из тюрем во время кампании талибов по захвату власти в Афганистане и освобождения сотен заключенных, в том числе членов ТТП.

Официальные источники сообщают, что Хамид отправился в эту поездку, чтобы проговорить проблемы, связанные с управлением границами и «общими вопросами безопасности», и гарантировать, что сложившейся ситуацией не воспользуются «провокаторы и террористические организации».

"Will you be meeting senior people in the Taliban?"@lindseyhilsum asks Pakistan’s intelligence chief Lt Gen Faiz Hameed, about their hopes for Afghanistan as he arrives in Kabul. pic.twitter.com/rp72c8Si9E — Channel 4 News (@Channel4News) September 4, 2021

Стартовал бизнес-форум ЕС и Пакистана

Первый бизнес-форум Европейского союза и Пакистана для малых и средних предприятий начался 8 сентября. Мероприятие направлено на поиск возможностей для расширения двусторонней коммерции и оценку влияния COVID-19 на торговлю в рамках «Всеобщей системы преференций» (ОСП+).

ОСП+ — специальное торговое соглашение, которое предоставляет развивающимся странам преференциальный доступ на европейские рынки путем снижения тарифов до нуля на большинство изделий. Государства, получающие выгоду от этой схемы, должны выполнять 27 международных конвенций, касающихся прав человека, трудового законодательства, защиты окружающей среды и эффективного управления.

The first-ever ???????????????? Business Forum for SME’s will focus on opportunities in 4️⃣ sectors with export potential incl. Handicrafts, Fashion & Women's Entrepreneurship! ????????????‍????



Join us LIVE on our Facebook page for ???????????????? Business Forum on Sept 8 ???? https://t.co/6JLpNtSguU#EUPAK4SMEs pic.twitter.com/U7ypbgUYD5 — EUPakistan (@EUPakistan) September 5, 2021

ЕС — второй по значимости торговый партнер Пакистана, на долю которого пришлось 14,3% от общего объема торговли в 2020 году и 28% от общего объема экспорта страны. В экспорте в Европейский союз преобладают текстильные изделия и одежда, которые в 2020 году составили 75% от совокупного объема поставок.

Пакистан организовал встречу глав МИД стран-соседей Афганистана

Исламабад провел виртуальную встречу министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран для обсуждения сложившейся в республике ситуации. В заявлении пакистанского МИД сказано, что к мероприятию пригласили представителей Китая, Ирана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Главная тема обсуждения — «Совместная работа для достижения общей цели мирного и стабильного Афганистана».

Виртуальная встреча прошла 8 сентября — на следующий день после того, как «Талибан» объявил о создании временного правительства. Министр информации и вещания Пакистана Фавад Чаудри заявил СМИ, что на данном этапе «неуместно» комментировать кабинет министров, в котором фигурируют лица, включенные в санкционные и террористические списки ООН.

Pakistan set to host meeting of Afghanistan neighbours https://t.co/8Zi9Ast71N — NN News (@NNNews13) September 8, 2021

Имран Хан хочет привлечь иностранных инвесторов

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что правительство борется за привлечение внешних инвестиций и развитие туризма.

«Мы ведем борьбу за реформирование системы и установление верховенства закона. Без этого не может процветать ни одно государство. Многие регионы с достаточными ресурсами страдают от нищеты только из-за отсутствия порядка», — сказал он, выступая на церемонии закладки фундамента пятизвездочного отеля.

Хан обратил внимание на то, что девять миллионов пакистанцев, проживающих за рубежом, имеют доход, равный достатку 220 миллионов населения страны.

Однако несмотря на все усилия правящей партии, за время правления Хана государственный долг вырос до 149 триллионов рупий. Таким образом, сумма, привлеченная правительством за последние 3 года, эквивалентна 80% заимствований, сделанных предыдущими премьер-министрами за 10 лет.

Только за прошлый финансовый год долг страны увеличился более чем на 8% из-за кредитов, взятых для удовлетворения потребностей, возникших в связи с пандемией COVID-19.

At the groundbreaking ceremony of the Islamabad District Courts’ building, the honorable Justice Athar Minallah praised PM Khan's government for upholding rule of law and taking care of its citizens.@ImranKhanPTI @MaryamNSharif #imrankhanPTI https://t.co/SSTLaNc7Rz — Global Village Space (@GVS_News) September 8, 2021

Аналитики прогнозируют, что дефицит бюджета в 2022 финансовом году составит 7,0-7,5%, причем часть дефицита будет покрыта за счет сокращения расходов — как текущих, так и отведенных на цели развития.

1 Организация запрещена на территории РФ.