Автомобильный налог на роскошь затронет машины из масс-маркета

Москва, 8 сентября. Перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, увеличивается за счет популярных моделей.

Российский повышенный транспортный налог будет действовать теперь в отношении еще нескольких автомобилей, стоимость которых подскочила на фоне дефицита полупроводников. Об этом пишет РБК.

Представители так называемого масс-маркет сегмента, которые ранее не облагались налогом на роскошь, теперь станут дороже в содержании. Среди новых участников списка — корейский кроссовер Kia Mohave, а также шведский внедорожник Skoda Kodiaq. Помимо них, определяющий рубеж в 3 млн рублей преодолело еще несколько представителей распространенных транспортных средств.



Всего в «рейтинг», который составляется Министерством промышленности и торговли РФ, включено 1389 моделей. Он обновляется каждый год в период с конца февраля по начало марта.

Пополнили перечень хорошо известные автомобили, вроде Honda Pilot, Mazda CX-9, Nissan Murano, Mitsubishi Pajero Sport и Subaru Outback, если говорить о представителях японского автопрома. От американцев в список вошел Jeep Compass, от немцев — Volkswagen Tiguan R-Line, а от КНР налогом на роскошь в России теперь облагаются Haval H9 в модификации 2.0 Premium и GAC GN8 в версии Prestige GT.

Генеральный директор организации «Газпром газомоторное топливо» Тимур Соин ранее подсчитал, как много россиян отдает предпочтение более экологичному и дешевому сырью в виде газового топлива для автомобилей.