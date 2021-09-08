Палестинцы пригрозили ответить силой на рейды Израиля в лагере Дженин

Иерусалим, 8 сентября. Члены палестинских группировок сопротивления заявили, что окажут серьезное сопротивление израильским военнослужащим, если те войдут в лагерь беженцев в Дженине для поисков шести палестинских заключенных, сбежавших из тюрьмы строгого режима «Гильбоа» на севере еврейского государства.

Лидер радикального объединения «Исламский джихад» («Палестинский исламский джихад» — признан террористической организацией в США, Европейском союзе, Великобритании, Японии, Канаде, Австралии и Израиле) Халед аль-Батш предупредил, что любая попытка Израиля причинить вред заключенным будет встречена ответом. Он также призвал палестинцев приютить и защитить беглецов.

Palestinians vow to fight Israeli forces if they raid Jenin camp in search of the six men who escaped from an Israeli jail https://t.co/TPO4jLWh93 pic.twitter.com/wEcFkzIYcC — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 8, 2021

Рано утром 8 сентября израильские солдаты проинспектировали разделительную стену Израиля близ палестинской деревни Яабад в окрестностях Дженина. Кроме того, самолет-разведчик провел осмотр территории.

Именно в этом районе наблюдается высокая напряженность, поскольку накануне вечером по всему лагерю беженцев раздавались выстрелы. Палестинские боевики пообещали применить силу, если ЦАХАЛ причинит вред беглецам или другим палестинским заключенным в израильских тюрьмах.

Military show for Islamic Jihad fighters in Jenin refugee camp pic.twitter.com/AwGY8Z1DhF — Alaa Daraghme (@AlaaDaraghme) September 7, 2021

Палестинские герои

Неясно, где скрываются шесть беглецов. Предполагается, что мужчины направились в Дженин, где находятся их семьи. Палестинская национальная администрация (ПНА) практически не контролирует ситуацию в этом районе.

Сотни сотрудников израильских сил безопасности и агентов разведки 8 августа продолжили поиски беглых узников тюрьмы. Тем временем между Западным берегом и Израилем были установлены десятки блокпостов. Тель-Авив опасается, что вооруженные палестинцы могут напасть на еврейских поселенцев.

Семья самого известного беглеца Закарии Зубейди, экс-командира «Бригады мучеников Аль-Аксы» и живого символа второй интифады, сообщила каналу Al Jazeera, что полностью готова к налету солдат ЦАХАЛ на лагерь. По словам дяди Зубейди Джамала, их семья и так слишком долго страдала от «израильской оккупации».

#UPDATES Israel Prison Service says alert was sounded about 3:00 am (0000 GMT) when locals saw "suspicious figures" near Giboa Prison



Confirms escapees include Zakaria Zubeidi, former head of Al-Aqsa Martyrs' Brigades in Jenin in the occupied West Bank pic.twitter.com/efQey3KyO2 — AFP News Agency (@AFP) September 6, 2021

Несмотря на напряженную атмосферу в лагере беженцев в Дженине, многие молодые люди приветствовали побег шести заключенных, а также возможность противостоять военным Израиля, если они будут пытаться проникнуть в лагерь.

«Ребята не испугались. Они борются за свои права», — прокомментировал побег 27-летний палестинец Нур Саади, который ранее уже провел два года в тюрьме еврейского государства.

«Если Закария вернется в свой дом в лагере, все здесь будут защищать его. Лагерь — самое безопасное место для Закарии. Посмотрите, сколько людей на улицах, чтобы помешать израильской армии войти», — сообщил Джамал Зубейди изданию The Jerusalem Post.

If Zakaria Zubeidi, one of the six prisoners who escaped from Gilboa Prison, returns to the Jenin Refugee Camp, Israel will never be able to capture him, masked gunmen and activists say.



By @KhaledAbuToameh | #Israel | #Palestinian | #PrisonBreak https://t.co/1V4xdtxn30 — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) September 8, 2021

Важность поимки

После удивительного побега израильская тюремная служба распределила заключенных из группировки «Исламского джихада» по разным тюрьмам. Кроме того, были эвакуированы 90 палестинских заключенных из всех 360 человек, содержащихся в «Гильбоа».

Представители еврейского государства считают, что задержание группы беглецов является делом неотложной важности не только для предотвращения потенциальных нападений, но и потому, что побег придал смелости боевикам в противостоянии Израилю.

После инцидента солдаты ЦАХАЛ совершили налеты на несколько деревень близ Дженина, конфисковали записи с камер наблюдения и проверили личности пассажиров автомобилей. Военнослужащие также усилили свое присутствие в общественных местах Израиля.

#BREAKING

❗The IDF and the security services continue to search for the six palestinians escape from Gilboa Prison in Afula



Searches operation in Haifa ????????????????. #Gilboaprison



- Al-Shehab pic.twitter.com/kAsXdxsQSE — Fra ????????????️ (@FrancescComito) September 7, 2021

По данным издания Haaretz, 7 августа трое палестинцев из деревни Наура на севере Израиля были арестованы по подозрению в пособничестве заключенным в их побеге. Согласно источникам, участвующим в расследовании, беглецы находились в населенном пункте совсем недолго. Они отправились в местную мечеть, приняли душ, переоделись и сходили в местную пекарню за продуктами. Полиция нашла одежду заключенных в деревне.

Много вопросов

Израильские власти так и не смогли ответить на вопрос о том, как побег шести палестинских заключенных из тюрьмы строгого режима остался незамеченным и куда они могли деться.

«В настоящее время мы не добились никакого прогресса. Но все подразделения сил безопасности были мобилизованы для поиска заключенных, будь то армия, «Шин Бет» (служба внутренней безопасности — прим. ред.), полиция, пограничники и их специальные подразделения», — заявил представитель полиции на севере Израиля, где находится тюрьма «Гильбоа».

Questions Plague #Israeli Security Forces after Jailbreak https://t.co/UJTNBdyNR9 — Asharq Al-Awsat English (@aawsat_eng) September 8, 2021

Существует несколько возможных направлений, куда могли бы отправиться шесть человек, самые очевидные из них — лагерь беженцев в Дженине и подконтрольный движению ХАМАС сектор Газа.

Среди других версий рассматривается побег за рубеж. Есть большая вероятность того, что мужчины пересекли границу с Иорданией, которая находится всего в 20 километрах от тюрьмы, сообщил газете Haaretz источник в полиции.

This came after the countrywide manhunt for six Palestinian security prisoners honed in on the village of Na'urahttps://t.co/Atmd7hsGgs — Haaretz.com (@haaretzcom) September 7, 2021

Другая ветвь расследования сосредоточена на том, почему побег удался так, что тюремные охранники ничего не заметили.

Общественный вещатель Kan обнародовал информацию, согласно которой мужчины были замечены на камерах наблюдения, когда они выбирались из туннеля. Однако в то время никто не следил за экранами — охранник, отвечающий за этот участок тюрьмы, возможно, даже спал на дежурстве.

Невероятный побег

Рано утром 6 августа стало известно, что шестеро палестинцев, приговоренных к пожизненному заключению в Израиле, совершили побег из «Гильбоа» — одного из максимально защищенных мест лишения свободы во всем еврейском государстве. Там содержатся приговоренные к длительным срокам преступники, в том числе террористы.

После известия о побеге было инициировано расследование. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет взял произошедшее под личный контроль и приказал регулярно докладывать ему поступающую информацию.

Breaking: Six #Palestinians escape from a high-security prison in #Israeli. They were all in jail for life and all are considered highly dangerous for Israel. Isreali media report that the six managed to escape by using a tunnel they had previously dug. pic.twitter.com/hM7Wqm0mIb — Baker Atyani (@atyanibaker) September 6, 2021

Сообщается, что беглецы покинули камеру через отверстие, проделанное под раковиной в тюремной камере. Таким образом посредством туннеля, ведущего за пределы пенитенциарного учреждения, преступники сбежали из «Гильбоа». Работа над подземным проходом могла занять у них до пяти месяцев.

По предварительной версии сотрудников служб безопасности, им оказывали помощь извне, а координацию действий с сообщниками беглецы осуществляли по спрятанному ранее мобильному телефону. Однако в силу местных законов запрещается обнародовать подробности расследования.

6 Palestinian prisoners escaped high-security prison in northern Israel using a tunnel.

The Israeli prison of Gilboa is one of Israel's most heavily fortified detention compounds. #FreedomTunnel #نفق_الحرية pic.twitter.com/rkNH0zkYhN — Maryam Afifi (@Maryam_Afeefi) September 6, 2021

Кроме Зубейди, являющегося представителем военизированного крыла организации ФАТХ «Бригады мучеников Аль-Аксы», все остальные беглецы относятся к группировке «Исламский джихад» из сектора Газа.

К слову, в анклаве, как и в ряде мусульманских государств, бегство было воспринято как акт героизма. Сторонники «Исламского джихада» раздавали сладости на улице автомобилистам и прохожим в знак празднования этого события.