Первое после пандемии соревнование по бегу быков прошло в испанском городке

Без быка и жизнь не та. Жители маленького городка под Мадридом ужасно соскучились по традиционному мероприятию, когда по улице бегают опасные животные и норовят поднять на рога любого встречного. К счастью, первый забег прошел без происшествий.

Чтобы фестиваль состоялся, были введены жесткие ограничения. В забеге одновременно могут участвовать не более 900 человек, а зрителей на трибунах – не больше двух тысяч.

«Здесь царит отличная атмосфера, все очень хотят снова увидеть быков на улицах, все хотят снова вернуться к привычной нормальности. Болельщики очень взволнованы и стремятся подойти к быкам поближе. Также, я должен сказать, что мы подошли к организации соревнований с большой ответственностью, с большим здравым смыслом и соблюдением всех санитарных норм», — заявил мэр Вильясека-де-ла-Сагра Хесус Хиджоса Лукас.

Продлится это опасное веселье неделю. По словам организаторов, ожидается стопроцентная заполняемость трибун на все дни мероприятия. Примечательно, что сами жители испанского городка проявляли активное участие в подготовке фестиваля, предлагая свою посильную помощь во всех вопросах организации. Матадоры – участники проходили строгий отбор.

«Все матадоры, которые зарегистрировались в Вилласеке в этом году на наш традиционный забег быков – это люди с высоким энтузиазмом и огромной преданностью своему делу», - добавил мэр города

Забег быков будет проходить каждый день, начиная с 9 утра, когда рогатых участников будут выпускать на улицу Анча, ведущей к местной арене, где их уже будут ждать зрители.