Звезду фильма «В бой идут одни «старики»» Владимира Талашко обвинили в изнасиловании

Киев, 8 сентября. Известного актера и преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения Владимира Талашко обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней девушки.

Об этом случае рассказала маркетолог Мария Матрос. Обвинения в изнасиловании стали уже не первыми в отношении популярного артиста.

По словам украинки, Талашко был близко знаком с ее семьей, и она знала его лично с четырехлетнего возраста. В 17 лет он уговорил девушку поступать в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

«Я узнаю даты экзаменов и вижу, что он приглашает меня к себе на две недели позже этих экзаменов. Но я подумала, что он знает, что делает. Когда я приехала, мы поговорили об экзамене, хотя это не очень его интересовало, и он начал ко мне приставать. «Давай на ты, давай выпьем и так далее…»» — приводит слова маркетолога издание «Суспільне. Новини» («Общественное. Новости»).

По словам Матрос, отказы не остановили актера, и он продолжил ее домогаться. В итоге она решила «поддаться» ему, после чего решила как можно скорее уехать, поскольку боялась, что ей никто не поверит. Матрос отметила, что не собиралась участвовать в скандале с известным человеком, но хотела поддержать других девушек, обвинивших Талашко в изнасиловании.

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