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Экс-депутат Варшавский получил семь лет колонии по делу о крупном мошенничестве

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 17:54
Происшествия
Экс-депутат Варшавский получил семь лет колонии по делу о крупном мошенничестве
pixabay.com

Москва, 8 сентября. Бывший депутат Госдумы Вадим Варшавский был приговорен к семи годам лишения свободы по делу о хищении 2,5 млрд рублей у крупного банка.

В сообщении пресс-службы Замоскворецкого суда Москвы говорится, что Варшавского признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и назначили ему наказание в виде лишения свободы скором на семь лет, отбывать которые бывший парламентарий будет в исправительной колонии общего режима.

Решением суда был частично удовлетворен гражданский иск, согласно которому с Варшавского взыскано более 2 млрд 614 рублей.

Ранее сторона обвинения потребовала назначить бывшему депутату 8,5 года колонии общего режима. Варшавского задержали в 2018 году по подозрению в хищении крупной суммы денежных средств, принадлежащих крупному банку. Судом было установлено, что деньги экс-депутат получил в 2012 году в виде кредита, выданного Златоустовскому металлургическому заводу, собственником которого он являлся. Свою вину Варшавский признавать отказался. Решением политсовета «Единой России» московского района Хамовники его членство в партии было приостановлено.

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