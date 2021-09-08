Польская PGNiG не исключила поставки газа из России после 2022 года

Варшава, 8 сентября. Глава польского энергетического концерна PGNiG Павел Маевский заявил о возможных поставках российского газа после истечения срока контракта с «Газпромом».

Польша в настоящий момент покупает у России до 10 млрд кубометров ежегодно. Договоренности с отечественным энергогигантом истекают в следующем году, и Варшава неоднократно заявляла, что не будет продлевать соглашения.

«Нашей стратегической целью является то, чтобы быть независимыми от поставок с одного направления. Закончится Ямальский контракт — и мы не заключаем очередного долговременного контракта, который мог бы его заменить», — подчеркнул Маевский в беседе с РИА Новости.

В то же время он не исключил, что при выгодных предложениях поставок голубого топлива Польша может закупить российский газ. Но только при условии, что в этом будет «экономическая необходимость», добавил глава концерна.

Ранее в PGNiG заявили, что в скором времени вернут «Газпрому» 90 млн долларов, так как российская компания выплатила слишком большую компенсацию. Руководство концерна объяснило, что от России пришло больше оговоренных 1,5 млрд долларов.