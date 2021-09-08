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Шугалей заявил, что CNN не выдал ничего нового об операции Киева против 33 россиян под Минском
Общество
Шугалей заявил, что CNN не выдал ничего нового об операции Киева против 33 россиян под Минском
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 8 сентября. Глава ФЗНЦ Максим Шугалей заявил, что в сообщении CNN о причастности США к провокации против 33 россиян в Белоруссии нет никакой новой информации.

Телеканал CNN сообщил, что США оказывали финансовую и информационную поддержку спецслужбам Украины в ходе операции против 33 россиян, которые были задержаны летом минувшего года белорусскими правоохранителями. Шугалей отметил, что попытка выдать этих людей за так называемых «вагнеровцев» была нацелена исключительно на дискредитацию России.

«Кроме грязных провокаций американцы ни на что не способны. Вместо обвинений — вбросы, вместо фактов — фейки. И все это, прикрываясь демократией по-американски», — написал социолог в своем Telegram-канале.

По его словам, американская политика зиждется на грязи, лжи и трусости. Шугалей отметил, что мировое сообщество неоднократно имело возможность убедиться в этом.

Ранее исследовательская группа Bellingcat анонсировала выход фильма-расследования, посвященного провальной операции украинских спецслужб по похищению россиян в Минске. Позднее редакция Федерального агентства новостей выяснила, что существуют как минимум две версии фильма, а также рассказала о причинах постоянного переноса премьеры картины.

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россия cnn ФЗНЦ шугалей
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