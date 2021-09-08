Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 сентября 18:26
18:25
Общество
Норкин жестко ответил на критику после свадьбы
18:25
Политика
Депутат Рады Умеров призвал Киев вступиться за подозреваемых в диверсии в Крыму
18:23
Происшествия
Десятки индийцев пропали без вести после столкновения трех судов на реке Брахмапутра
18:22
Происшествия
Телефонные мошенники стали звонить россиянам под видом сотрудников РКН
18:21
Общество
Диетолог Лурдес Кастро назвала самый полезный вид красной рыбы
18:20
Спорт
«Зенит» просит ФИФА разъяснить ситуацию с санкциями против Малкома и Клаудиньо
18:14
Политика
Инаугурация нового Правительства Афганистана назначена на 11 сентября
18:13
Общество
Герой штурма дворца в Кабуле Геннадий Кузнецов скончался на 74-м году жизни
18:09
Общество
«Шугалей-3» вызвал восторженную реакцию у российских зрителей
18:06
Общество
Бастрыкин провел прием граждан по вопросу о нарушении их права на получение зарплаты
Все новости

Saudi Aramco выиграла тендер на закупку нефти в Гайане
Весь мир
Saudi Aramco выиграла тендер на закупку нефти в Гайане
Global Look Press  /  Chris Huby / Le Pictorium / ZUMAPRESS.com

Джорджтаун, 8 сентября. Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco выиграла тендер на покупку части добываемой нефти в Гайане. Предполагаемый срок сделки – один год. Об этом сообщило информагентство Reuters.

Гайана получила предложения от 15 компаний о закупке доли нефти, добываемой у побережья консорциумом, возглавляемым Exxon Mobil Corp. В итоге она выбрала Saudi Aramco. На сырье также претендовали Shell, американские фирмы Chevron и Hess, норвежская Equinor и трейдеры Gunvor и Glencore. Саудовская компания предложила самую низкую комиссию в размере 0,025 долларов за баррель.

В Министерстве природных ресурсов Гайаны рассказали, что Saudi Aramco получит контракт на год. Первая отгрузка запланирована на 21-22 сентября.

Гайана и Суринам считаются одними из самых крупных открытых в недавнее время месторождениями нефти. Из-за низких мощностей по добыче сырья в Гайане работает консорциум Exxon, в который входят китайская CNOOC Ltd и нью-йоркская Hess Corp. По их оценкам, у берегов Гайаны располагается более девяти миллиардов баррелей нефти.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Saudi Aramco выиграла тендер на закупку нефти в Гайане
нефть саудовская аравия гайана
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru