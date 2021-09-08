Saudi Aramco выиграла тендер на закупку нефти в Гайане

Джорджтаун, 8 сентября. Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco выиграла тендер на покупку части добываемой нефти в Гайане. Предполагаемый срок сделки – один год. Об этом сообщило информагентство Reuters.

Saudi Aramco unit wins Guyana oil tender, in line for contract -minister https://t.co/mHy9yt68uq pic.twitter.com/qg3wJHOoPF — Reuters (@Reuters) September 8, 2021

Гайана получила предложения от 15 компаний о закупке доли нефти, добываемой у побережья консорциумом, возглавляемым Exxon Mobil Corp. В итоге она выбрала Saudi Aramco. На сырье также претендовали Shell, американские фирмы Chevron и Hess, норвежская Equinor и трейдеры Gunvor и Glencore. Саудовская компания предложила самую низкую комиссию в размере 0,025 долларов за баррель.

В Министерстве природных ресурсов Гайаны рассказали, что Saudi Aramco получит контракт на год. Первая отгрузка запланирована на 21-22 сентября.

Гайана и Суринам считаются одними из самых крупных открытых в недавнее время месторождениями нефти. Из-за низких мощностей по добыче сырья в Гайане работает консорциум Exxon, в который входят китайская CNOOC Ltd и нью-йоркская Hess Corp. По их оценкам, у берегов Гайаны располагается более девяти миллиардов баррелей нефти.