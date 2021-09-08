Зеленский утвердил секретное решение СНБО о развитии Военно-морских сил Украины

Киев, 8 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский распорядился выполнить секретное решение о развитии военного флота. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства.

Как отмечается, распоряжение вступает в силу со дня его опубликования. Ответственным за исполнение президентского указа был назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года "О развитии Военно-морских сил Вооруженных сил Украины до 2031 года"», — говорится в указе.

Ранее Зеленский сообщил, что к 2035 году Украина обзаведется «мощным» военно-морским флотом. Он заверил, что Киев уже работает над этим вопросом. Также президент успел отметиться заявлением о возросшей в 572 раза мощи ВСУ, передает телеканал «360».