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Школы ДНР будут выдавать российские дипломы
Политика
Школы ДНР будут выдавать российские дипломы
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Тюнников

Образование молодежи ДНР — путь интеграции республики в Россию, считает депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко. Школы ДНР готовятся к прохождению аккредитации в России и началу выдачи документов об образовании российского образца.

Онищенко поздравил жителей ДНР с 78-й годовщиной освобождения Донбасса от немецко-фашистских войск и рассказал ФАН, почему вопрос образования на территории Донбасса важен для нашей страны.

«Общеобразовательные школы в ДНР отстают от высших учебных заведений. В этом году 500 школьников сдали ЕГЭ на территории Донецка. Экзамен принимали в четырех школах. До этого дончане сдавали ЕГЭ в Ростовской области. К окончанию текущего учебного года ситуация будет изменена, значительное количество школ в ДНР выдаст аттестаты после проведения ЕГЭ. Часть детей, окончивших школу, продолжит учебу в Донецке, часть — ориентирована на поступление в институты на территории Российской Федерации», — пояснил политик.

Парламентарий напомнил, что молодые люди из ДНР, с гражданством РФ и без, с 2014 года могут поступать в высшие учебные заведения России на общих основаниях. Он уточнил, что в настоящее время в средних школах Донецка организован закономерный процесс, который позволит нормализовать ситуацию с образованием.

Школы ДНР будут выдавать российские дипломы
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

«Сегодня интеграция Донбасса в Россию идет через главную составляющую — образование. Из 16 вузов, которые на сегодняшний день работают в Донецке, 12 выдают российские дипломы. В документе указано: «Российская Федерация, Донецкий государственный университет». В этом году я вместе с российскими представителями выдал выпускникам общего, медицинского, строительного и технического университетов ДНР более 400 тысяч дипломов российского образца», — сообщил собеседник ФАН.

Онищенко заметил, что в этом регионе с советских времен популярна фраза «Донбасс порожняк не гонит». Он подчеркнул, что Донецк во времена СССР был мощным многонациональным промышленным и культурным центром России, по количеству институтов и по вкладу в экономику страны Донецкая область держала третье место. Перемены в образовательной системе ДНР, по словам политика, расставят все по своим местам.

Ранее ФАН рассказал о том, что Россия не собирается менять экономику Европы с помощью поставки газа.

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Все новости / Политика / Школы ДНР будут выдавать российские дипломы
днр донбасс онищенко школа образование
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