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Погибший с Зиничевым режиссер снял фильм, в котором герой падает со скалы
Общество
Погибший с Зиничевым режиссер снял фильм, в котором герой падает со скалы
Prt Scr youtube.com  /  EktbTV

Москва, 8 сентября. Режиссер Александр Мельник, погибший с главой МЧС России Евгением Зиничевым в Норильске, снял фильм «Новая Земля», где герой падает со скалы.

В картине, вышедшей в 2008 году, рассказывается о мире, где везде отменили смертную казнь. По сюжету, заключенных в качестве эксперимента отвозят на остров и предлагают построить новую жизнь. Почти все заключенные погибают, некоторые уезжают с острова. Один из героев падает с обрыва в воду.

Режиссер Александр Мельник отправился в Норильск для съемок документального фильма. Он собирался выбрать место для работы над картиной.

Во время учений Мельник сорвался и упал в воду. Глава МЧС России Евгений Зиничев пытался спасти режиссера. В итоге министр и режиссер погибли. Родным и близким выразили соболезнования в связи с кончиной Мельника и Зиничева. Президент России Владимир Путин, говоря о главе МЧС, признался, что был потрясен новостью о его гибели.

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кино мельник зиничев
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