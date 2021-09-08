Погибший с Зиничевым режиссер снял фильм, в котором герой падает со скалы

Москва, 8 сентября. Режиссер Александр Мельник, погибший с главой МЧС России Евгением Зиничевым в Норильске, снял фильм «Новая Земля», где герой падает со скалы.

В картине, вышедшей в 2008 году, рассказывается о мире, где везде отменили смертную казнь. По сюжету, заключенных в качестве эксперимента отвозят на остров и предлагают построить новую жизнь. Почти все заключенные погибают, некоторые уезжают с острова. Один из героев падает с обрыва в воду.

Режиссер Александр Мельник отправился в Норильск для съемок документального фильма. Он собирался выбрать место для работы над картиной.

Во время учений Мельник сорвался и упал в воду. Глава МЧС России Евгений Зиничев пытался спасти режиссера. В итоге министр и режиссер погибли. Родным и близким выразили соболезнования в связи с кончиной Мельника и Зиничева. Президент России Владимир Путин, говоря о главе МЧС, признался, что был потрясен новостью о его гибели.