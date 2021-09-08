Три тысячи донских учителей стали получать надбавки за классное руководство

Ростов-на-дону, 8 августа. Донские педагоги с началом учебного года стали получать доплаты за классное руководство в размере пяти тысяч рублей. Об этом во время прямой линии с населением сообщил глава региона Василий Голубев.

Губернатор отметил, что Ростовская область пошла на опережение. Пока вопрос доплат решается на уровне правительства РФ, областной закон уже работает.

«С 2022 года оклады всех педагогов возрастут на 50%», — заявил Василий Голубев.

Сейчас за классное руководство доплату получает около 3000 учителей. По словам губернатора, необходимо добиваться прозрачных выплат донским педагогам, чтобы они понимали за что именно начисляются надбавки.

Губернатор также подчеркнул, что говорить о полном решении проблемы в данный момент еще рано, но руководство области делает уверенные шаги для решения этого вопроса.

Ранее ФАН сообщал, что на развитие спорта городская казна донской столицы выделит рекордные 1,5 млрд рублей. На эти деньги планируется построить два новых бассейна, один из которых будет оборудован всем необходимым для прыжков в воду, а второй — для синхронного плавания.