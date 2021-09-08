Депутат ГД Евгений Федоров: я знаю, что мои переписки просматривают спецслужбы США

Писать сообщения в американских соцсетях — все равно что на заборе, на тайну переписки можно даже не рассчитывать. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы и лидер Народно-освободительного движения Евгений Федоров.

Журналистское издание ProPublica сделало сенсационное расследование, как мессенджер WhatsApp «соблюдает» приватность общения своих пользователей. Ссылаясь на попавшие в его распоряжение данные и документы, СМИ рассказало читателям, как приложение снимает сквозное шифрование с сообщений и контента, на которые поступают жалобы пользователей, для их проверки. Этим, по словам расследователей, занимаются не менее тысячи человек в офисах, расположенных в Дублине, Сингапуре и Остине в штате Техас.

Модераторы, каждый из которых проверяет по 600 сообщений в день, используют специальное программное обеспечение корпорации Facebook для проверки контента, нарушающего правила мессенджера. При этом, как утверждает ProPublica, люди для такой работы нанимаются через стороннюю компанию Accenture — подрядчика Facebook, которому принадлежит WhatsApp. Они подписывают специальные бумаги о неразглашении, а при возникновении вопросов о месте трудоустройства должны говорить, что работают не на WhatsApp, а на Accenture.

«Для меня в этой новости нет ничего удивительного, — признался Федоров. — Очевидно, что как Facebook, так и Twitter, а также прочие американские социальные сети работают на спецслужбы США и по первому требованию сливают туда переписки интересных им людей. Таким образом создается сеть влияния на известных и обладающих властью личностей, которых путем шантажа принуждают к правильному поведению».

В этом отношении, продолжил депутат, особенно сильно корпорацию Facebook интересуют российские граждане, обладающие высоким положением в обществе.

Global Look Press / Fabian Sommer/dpa

«Мы не должны допустить, чтобы они стали пешками в руках ЦРУ, — убежден парламентарий. — Поэтому я призываю власти конфисковать все российские филиалы иностранных сетей в пользу РФ, чтобы их возможности были направлены на служение нашему государству».

Собеседник ФАН заявил, что сам он вынужден пользоваться соцсетями Запада, чтобы общаться со своими избирателями.

«Я уже давно для себя определил, что вся моя переписка и телефонные разговоры будут просматриваться и прослушиваться американскими спецслужбами, — признался Федоров. — Все-таки я имею звание полковника и знаю, как работают эти системы слежки. Поэтому я с крайней осторожностью отношусь к тому, какой информационный след оставляю в соцсетях, чтобы не нанести ущерба как себе, так и российскому государству. Для меня писать в WhatsApp и писать на заборе — это одно и тоже».

Ранее политолог Александр Прокопчук предложил петербургскому депутату Борису Вишневскому сменить фамилию, чтобы «сохранить доброе имя».