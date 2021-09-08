Министр финансов Силуанов указал на тупиковый путь экономической политики США

Москва, 8 сентября. Не прекращающий работу «печатный станок» США приведет к кризису американскую экономику.

Соединенные Штаты Америки ничем не обеспечивают допвыпуск денег и проводят мягкую монетарную и кредитную политику. Очевидно, что в дальнейшем это спровоцирует экономический кризис и инфляционный прирост. Об этом в ходе Московского финансового форума заявил РБК министр финансов России Антон Силуанов.

Текущая политика США по данному вопросу вступает в конфликт с естественными экономическими законами, подчеркивает глава Минфина. Невозможно на постоянной основе печатать деньги безнаказанно, так как в конечном итоге все бремя инфляции и дефицита ложится на плечи рядовых граждан, считает Силуанов.

«Поэтому продолжение такой политики — ну ясно, что это тупиковый путь», — резюмировал представитель министерства.

Согласно информации Силуанова, многие государства уже сделали разворот и отказались от мягкой кредитно-денежной политики в пользу умеренных экономических мер и стимулов. В то же время министр отметил, что национальная экономика России, напротив, демонстрирует сейчас хорошие показатели.