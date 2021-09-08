Верховный суд Мексики единогласно декриминализовал аборты

Мехико, 8 сентября. Верховный суд Мексики единогласно объявил криминализацию абортов неконституционной. Об этом сообщает агентство Reuters.

La Suprema Corte de México ha despenalizado el aborto tras una decisión histórica votada por unanimidad: “A partir de ahora no se podrá procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos considerados por este tribunal” https://t.co/KPDNG3eIMn — EL PAÍS (@el_pais) September 8, 2021

В результате голосования десять судей признали противоречащей Конституции статью 196 уголовного кодекса штата Коауила, согласно которой за прерывание беременности в первом триместре женщинам грозило от одного года до трех лет лишения свободы. Закон предусматривал тюремное заключение как для женщины, совершающей аборт, так и для лица, которое способствует этому «с ее согласия».

Переломный момент

Вердикт, вынесенный в одной из крупнейших католических стран мира, означает, что суды в Мексике больше не могут осуществлять преследование по делам, связанным с абортами. Многочисленные правозащитные организации назвали решение о декриминализации прекращения беременности «большой победой».

Explico las implicaciones del fallo de la @scjn de México sobre el aborto:

1. El aborto es un derecho NO un delito.

2. Cualquier mujer que aborte no irá a la cárcel

3. A una mujer que se le niegue un servicio de aborto, puede demandarlo como servicio de salud reproductiva — Alma Beltrán y Puga (@almandina19) September 7, 2021

Глава Верховного суда Мексики Артуро Сальдивар заявил, что этот день стал «переломным моментом» для всех женщин и в особенности тех, кто находится в наиболее уязвимом положении. Он подчеркнул, что теперь «никто не попадет в тюрьму за реализацию своих прав», и выразил благодарность тем, кто сделал это решение возможным.

Prt Scr twitter.com / @BlancoQuetzal

Декриминализация абортов произошла на фоне роста активности феминистских организаций в Мексике, требующих перемен. В столице Коауилы Сальтильо женщины с зелеными банданами, которые символизируют движение за репродуктивную свободу, отпраздновали вердикт суда, проведя демонстрации.

???? #ÚltimaHora ???? La Suprema Corte declara inconstitucional la penalización del aborto en México ???????????? https://t.co/NQPu1nKouW pic.twitter.com/ACjPdOHAcw — El Universal (@El_Universal_Mx) September 7, 2021

«Мы очень счастливы, что аборты декриминализировали. Теперь мы хотим добиться их легализации», — отметила одна из участниц манифестаций.

SCJN declara inconstitucional penalizar el aborto en México #PuntoYComa A partir de ahora, no se podrá procesar a ninguna mujer que aborte en Méxicohttps://t.co/jZuLZ3vf5i pic.twitter.com/ocGkPrvPtI — ;PuntoyComa (@PuntoyComaCoah) September 7, 2021

Решение создало прецедент, следовать которому обязаны все нижестоящие судебные инстанции. До настоящего времени прерывание беременности по любой причине на сроке до 12 недель было законно только в Мехико, а также штатах Веракрус, Идальго и Оахака. Мексика занимает второе место в мире после Бразилии по числу католиков. Церковь выступает против любых процедур аборта. Сотни женщин в Мексике были подвергнуты судебному преследованию по причине прерывания беременности, еще несколько десятков находятся в тюрьме.

В декабре 2020 года верхняя палата Национального конгресса Аргентины одобрила законопроект о легализации абортов. Это решение стало ключевым не только для этой страны, но и для всех государств Латинской Америки.