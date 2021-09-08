Верховный суд Мексики единогласно декриминализовал аборты

Мехико, 8 сентября. Верховный суд Мексики единогласно объявил криминализацию абортов неконституционной. Об этом сообщает агентство Reuters.
La Suprema Corte de México ha despenalizado el aborto tras una decisión histórica votada por unanimidad: “A partir de ahora no se podrá procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos considerados por este tribunal” https://t.co/KPDNG3eIMn— EL PAÍS (@el_pais) September 8, 2021
В результате голосования десять судей признали противоречащей Конституции статью 196 уголовного кодекса штата Коауила, согласно которой за прерывание беременности в первом триместре женщинам грозило от одного года до трех лет лишения свободы. Закон предусматривал тюремное заключение как для женщины, совершающей аборт, так и для лица, которое способствует этому «с ее согласия».
Переломный момент
Вердикт, вынесенный в одной из крупнейших католических стран мира, означает, что суды в Мексике больше не могут осуществлять преследование по делам, связанным с абортами. Многочисленные правозащитные организации назвали решение о декриминализации прекращения беременности «большой победой».
Explico las implicaciones del fallo de la @scjn de México sobre el aborto:— Alma Beltrán y Puga (@almandina19) September 7, 2021
1. El aborto es un derecho NO un delito.
2. Cualquier mujer que aborte no irá a la cárcel
3. A una mujer que se le niegue un servicio de aborto, puede demandarlo como servicio de salud reproductiva
Глава Верховного суда Мексики Артуро Сальдивар заявил, что этот день стал «переломным моментом» для всех женщин и в особенности тех, кто находится в наиболее уязвимом положении. Он подчеркнул, что теперь «никто не попадет в тюрьму за реализацию своих прав», и выразил благодарность тем, кто сделал это решение возможным.
Декриминализация абортов произошла на фоне роста активности феминистских организаций в Мексике, требующих перемен. В столице Коауилы Сальтильо женщины с зелеными банданами, которые символизируют движение за репродуктивную свободу, отпраздновали вердикт суда, проведя демонстрации.
???? #ÚltimaHora ???? La Suprema Corte declara inconstitucional la penalización del aborto en México ???????????? https://t.co/NQPu1nKouW pic.twitter.com/ACjPdOHAcw— El Universal (@El_Universal_Mx) September 7, 2021
«Мы очень счастливы, что аборты декриминализировали. Теперь мы хотим добиться их легализации», — отметила одна из участниц манифестаций.
SCJN declara inconstitucional penalizar el aborto en México #PuntoYComa A partir de ahora, no se podrá procesar a ninguna mujer que aborte en Méxicohttps://t.co/jZuLZ3vf5i pic.twitter.com/ocGkPrvPtI— ;PuntoyComa (@PuntoyComaCoah) September 7, 2021
Решение создало прецедент, следовать которому обязаны все нижестоящие судебные инстанции. До настоящего времени прерывание беременности по любой причине на сроке до 12 недель было законно только в Мехико, а также штатах Веракрус, Идальго и Оахака. Мексика занимает второе место в мире после Бразилии по числу католиков. Церковь выступает против любых процедур аборта. Сотни женщин в Мексике были подвергнуты судебному преследованию по причине прерывания беременности, еще несколько десятков находятся в тюрьме.
В декабре 2020 года верхняя палата Национального конгресса Аргентины одобрила законопроект о легализации абортов. Это решение стало ключевым не только для этой страны, но и для всех государств Латинской Америки.