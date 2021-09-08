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Росатом организовал виртуальный тур по Ленинградской АЭС для египетских СМИ
Весь мир
Росатом организовал виртуальный тур по Ленинградской АЭС для египетских СМИ
Федеральное агентство новостей  /  Денис Машкин

Санкт-Петербург, 8 сентября. Акционерное общество «Концерн Росэнергоатом» при поддержке регионального центра «Росатом Ближний Восток и Северная Африка» организовало виртуальный тур на Ленинградскую АЭС (ЛАЭС) для ведущих египетских СМИ.

Демонстрируемый объект является опорным для первой атомной электростанции североафриканской страны «Эд-Дабаа», которая в настоящее время строится на территории провинции Матрух. Дистанционная экскурсия прошла в рамках партнерства госкорпорации и Управления атомных электростанций, головной офис которой расположен в Каире.

Целью мероприятия стало ознакомление с основными характеристиками крупнейшей в России АЭС и передовыми техническими возможностями реакторов ВВЭР-1200 поколения «3+», установка которых ожидается на энергетическом объекте в Египте. Руководители ленинградской станции Андрей Альберти и Руслан Котыков предоставили участникам виртуального тура информацию о принципах работы предприятия и о его вкладе в экономику региона.

В рамках фотоэкскурсии в формате 360 градусов представители СМИ увидели различные корпуса энергоблоков, такие как пост управления, центр подготовки персонала и даже реакторный зал, куда посторонним вход запрещен.

«До появления коронавируса Ленинградскую АЭС посещало более 4 тысяч человек в год — граждан РФ и других стран. Ограничения, связанные с пандемией COVID-19, дали толчок развитию новых форматов общения с зарубежной аудиторией. Сегодня специалисты российской атомной отрасли предлагают уникальную возможность посетить станцию ​​и пообщаться с ее разработчиками в режиме онлайн, буквально с экрана вашего личного устройства», — заявил заместитель генерального директора Росэнергоатома Никита Константинов.

По его словам, в текущем году планируется проведение еще пяти виртуальных туров на российские АЭС, в том числе на одну плавучую. Дистанционные экскурсии в формате 360° с имитацией полного погружения в процесс первый отраслевой проект подобного рода, призванный, помимо прочего, информировать экспертов и общественность о блоках поколения «3+».

В августе представитель Министерства электроэнергии Египта Айман Хамза сообщил, что произведенный с использованием российских технологий первый в стране ядерный реактор заработает через пять лет. В настоящий момент рядом со станцией «Эд-Дабаа» ведется строительство морского порта и всей необходимой инфраструктуры.

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россия египет
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