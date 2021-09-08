Взорвавшийся в Ногинске дом могут восстановить

Ногинск, 8 сентября. Многоэтажка в подмосковном Ногинске, где в среду произошел хлопок газовоздушной смеси, подлежит восстановлению, заявил вице-губернатор Московской области.

В настоящее время гражданам, квартиры которых были разрушены в результате инцидента, оказывается помощь сразу в двух пунктах временного размещения населения. Часть жильцов находится в детских садах, расположенных неподалеку. С ними работают психологи и волонтеры. Все эвакуированные обеспечены теплыми вещами и горячим питанием.

Предварительной причиной ЧП является бытовой газ, который проживающая в одной из квартир семья оставила включенным на ночь, чтобы согреться из-за неработающего отопления. По данным Следственного комитета, в результате происшествия погибли два человека, 17 пострадали. Шестерым, двое из которых дети, потребовалась госпитализация.