Более 260 тысяч жителей Подмосковья стали самозанятыми

Москва, 9 сентября. Московская область — один из лидеров в стране по количеству зарегистрированных самозанятых.

Как сообщили в пресс-центре Московской областной думы изданию «Вести Подмосковья», общее количество самозанятых в регионе достигло 263 тысяч человек. С начала этого года, например, облегченный статус индивидуального предпринимателя, статус самозанятого, получили около 98 тысяч человек.

«Видим, что спрос на получение статуса самозанятого растет. Московская область — одна из лидеров по количеству зарегистрированных», — заявил председатель комитета мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов.

Ефимов отметил, что только в течение лета самозанятыми стали более 38 тысяч человек. Среди наиболее популярных позиций: строительство, агентская деятельность в сфере аренды недвижимости, перевозка пассажиров и грузов, реклама, репетиторство.

Ранее ФАН сообщал о пополнении бюджета Дагестана за счет налоговых поступлений. Так, самозанятые принесли в казну республики 17 млн рублей за год.