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Норкин жестко ответил на критику после свадьбы
Общество
Норкин жестко ответил на критику после свадьбы
instagram.com  /  @norkinntv

Москва, 8 сентября. После объявления информации о том, что телеведущий Андрей Норкин снова женился, на него обрушился поток ненависти, сообщает Teleprogramma.pro.

Хейтерам не понравилось, что 53-летний ведущий так быстро нашел замену безвременно ушедшей год назад супруге Юлии. Пост Андрея Норкина о бракосочетании с Ириной Бородиной превратился в настоящую площадку для оскорблений. Многие жестоко осудили влюбленных за торопливость в таких делах.

Норкин в свою очередь решил поделиться с подписчиками кадрами фейерверка, выпущенного в завершение праздника в подмосковном клубе.

«Спасибо всем за поздравления! За проклятия — тоже спасибо, — подписал Андрей Норкин кадры. — Это — апофеоз нашего праздника! Пусть каждому из вас вне зависимости от того, что вы написали, станет чуточку ярче, теплее и радостнее! Ваш Норкин».

Второй жене Андрея Норкина шестьдесят лет. Она мать троих детей, а одна из ее дочерей — популярная актриса, сыгравшая в сериалах «Молодежка», «Черный квадрат» и «Алиби».

Бывшая супруга Норкина умерла летом прошлого года. Об этом телеведущий сам сообщил в соцсетях. В те дни ходило немало слухов вокруг ее смерти. Была даже версия об убийстве супругом своей возлюбленной.

Сам Андрей Норкин призывал не верить в сплетни, сотканные вокруг его семьи. На похоронах были не только друзья и коллеги, но и совершенно незнакомые ему люди. Норкин заявлял, что его супруга при жизни была очень жизнерадостным человеком.

Ранее сообщалось, что Андрей Норкин, благодаря новой свадьбе, может стать родственником известного режиссера Карена Шахназарова.

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Все новости / Общество / Норкин жестко ответил на критику после свадьбы
свадьба норкин бородина
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