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Лобода объяснила переезд в Европу заботой о безопасности детей

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 17:23
Шоу-бизнес
Лобода объяснила переезд в Европу заботой о безопасности детей
пресс-служба первого канала  /  Максим Ли

Москва, 8 сентября. Поп-звезда Светлана Лобода дает концерты во многих странах, но предпочитает жить в Европе вместе с детьми. Недавно артистка рассказала о причинах переезда.

Певица Светлана Лобода одной из первых вернулась к концертам и перелетам по миру на фоне пандемии. Недавно звезда отменила выступления в Германии, но призналась, что плотный график все равно не позволяет ей купаться в море и отдыхать на пляже неподалеку от собственного домика в одной из европейских стран.

Лобода призналась, что переехала в другую страну ради детей. Об этом звезда рассказала в интервью Teleprogramma.pro.

«Что касается переезда, то в первую очередь я его задумала ради детей. Решение было обусловлено мыслями о безопасности моих девочек, я воспитываю их без привязки к своей звездности. В какой-то момент я поняла, что моя жизнь проходит под прицелом камер, и это фактически лишает свободы всю мою семью», — объяснила артистка.

Лобода призналась, что не может чувствовать себя свободно из-за пристального внимания поклонников и прессы. По словам звезды, новый дом подарил ей приватность, ведь теперь артистка живет там, где ее не знают.

Недавно Светлана Лобода поделилась планами на будущее. Артистка призналась, что надеется вновь стать матерью в отношениях с новым возлюбленным.

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лобода звезды певица
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