Швейцария и Россия собираются пересмотреть соглашение об избежании двойного налогообложения

Москва, 8 сентября. Заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов рассказал о предстоящих между Москвой и Швейцарией переговорах по поводу корректировок налогового соглашения.

Российская сторона отправила швейцарским коллегам предложение, согласно которому предлагается изменить некоторые пункты в договоренностях, регламентирующих избежание двойного налогообложения. Об этом пишет газета «Ведомости».

Министерство финансов РФ совместно с правительством страны уже указывали на намерение обновить соответствующие соглашения с Сингапуром, Гонконгом, а также Швейцарией. Нидерландам и России не удалось договориться об этом весной, из-за чего соглашение было разорвано.

Швейцария является традиционной страной для проведения торговых операций на бирже. Многие компании из России располагаются именно там, потому что швейцарская юрисдикция является удобной с точки зрения местоположения и кооперации с коллегами из Европы.

Согласно тексту договоренностей, между странами действует соглашение по ставке в 5% на дивиденды (минимум участия 20% и инвестиции на 200 тыс. франков), при других условиях работает ставка в 15% на дивиденды и 0% на роялти с процентами.

Минфин России прогнозирует, что новые условия по договорам принесут в отечественный бюджет дополнительные 150 млрд рублей ежегодно. Впоследствии в министерстве хотят вернуть крупные предприятия в российскую юрисдикцию, например, в так называемые «русские офшоры» на территории Калининграда и Владивостока. Часть концернов уже заявила о заинтересованности в переезде.