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Шесть человек пропали без вести после взрыва в ногинской многоэтажке

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 17:19
Происшествия
Шесть человек пропали без вести после взрыва в ногинской многоэтажке
t.me  /  МЧС России

Ногинск, 8 сентября. Представители экстренных служб подтвердили, что после ЧП во взорвавшейся многоэтажке пропали шесть граждан. Это жильцы смежных квартир в строении 9а на улице 28 Июня.

В настоящее время спасатели продолжают искать пропавших людей. Разбор завалов дома, где обрушились второй и третий этажи, ведется непрерывно.

Ранее следственный комитет России опубликовал официальные данные о ЧП в Ногинске. По данным ведомства, при взрыве газа в доме погибли двое, еще 17 пострадали. Среди пострадавших оказались двое детей. Шесть человек получили серьезные травмы и были доставлены в больницу.

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