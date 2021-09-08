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Администрация донской столицы выделила на развитие спорта 1,5 млрд рублей
Общество
Администрация донской столицы выделила на развитие спорта 1,5 млрд рублей
сайт администрации Ростова-на-Дону  /  Неизвестен

Ростов-на-Дону, 8 августа. В текущем году на развитие спорта городская казна донской столицы выделит рекордные 1,5 млрд рублей. 

Как сообщил в своем Instagram-аккаунте глава городской администрации Алексей Логвиненко, на эти деньги планируется построить два новых бассейна, один из которых будет оборудован всем необходимым для прыжков в воду, а второй — для синхронного плавания. 

«В год спорта мы работаем над модернизацией наших спортивных объектов. На финансирование спорта в этом году из бюджета города выделены рекордные 1,5 млрд. рублей», — написал Алексей Логвиненко.

Во время визита в одну из спортивных школ города глава городской администрации рассказал о предстоящем ремонте зала для занятий боксом и действующего бассейна.

Ранее ФАН сообщал, что мэрия Ростова-на-Дону опубликовала проект изменений по благоустройству касательно размещения электросамокатов. В проект включили требования к пунктам проката этих средств передвижения вместо ожидаемых ростовчанами выделенных зон для движения и скоростных ограничений.

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