Администрация донской столицы выделила на развитие спорта 1,5 млрд рублей

Ростов-на-Дону, 8 августа. В текущем году на развитие спорта городская казна донской столицы выделит рекордные 1,5 млрд рублей.

Как сообщил в своем Instagram-аккаунте глава городской администрации Алексей Логвиненко, на эти деньги планируется построить два новых бассейна, один из которых будет оборудован всем необходимым для прыжков в воду, а второй — для синхронного плавания.

«В год спорта мы работаем над модернизацией наших спортивных объектов. На финансирование спорта в этом году из бюджета города выделены рекордные 1,5 млрд. рублей», — написал Алексей Логвиненко.

Во время визита в одну из спортивных школ города глава городской администрации рассказал о предстоящем ремонте зала для занятий боксом и действующего бассейна.

Ранее ФАН сообщал, что мэрия Ростова-на-Дону опубликовала проект изменений по благоустройству касательно размещения электросамокатов. В проект включили требования к пунктам проката этих средств передвижения вместо ожидаемых ростовчанами выделенных зон для движения и скоростных ограничений.