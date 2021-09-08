Российские истребители Су-30СМ прибыли в Белоруссию для создания учебно-боевого центра

Брест, 8 сентября. Воздушно-космические силы России отправили самолеты Су-30СМ в Белоруссию для формирования учебно-боевого центра подготовки ВВС и войск ПВО двух государств.

В пресс-службе министерства обороны республики рассказали, что пилоты будут нести совместное боевое дежурство по охране воздушных границ Союзного государства.

«На аэродром Барановичи для создания учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО Беларуси и России прибыли самолеты Су-30СМ ВКС России», — уточнили в военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что около двух тысяч военнослужащих из стран ОДКБ и ШОС будут задействованы в российско-белорусских маневрах «Запад-2021». Стратегические учения будут проходить с 10 по 16 сентября на территории РФ и Республики Беларусь.