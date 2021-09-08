Елену Малышеву считали «старой девой» за отсутствие мужа в 26 лет

Москва, 8 сентября. Известный российский медик и телеведущая Елена Малышева откровенно рассказала о проблемах с личной жизнью в молодости. Мама даже стала считать ее «старой девой».

Ведущая программы «Жить здорово!» уже больше 30 лет счастлива в браке с Игорем Малышевым. Однако много лет назад никто не верил, что она сможет найти свое счастье. Единственный, кто не терял веру в медика, — ее отец, который считал, что девушку ждет большое счастье.

«Мне уже стукнуло 26 лет. В нашей юности это уже считалась «старая дева». <...> Папа тогда сказал мне, что уверен в том, что я встречу нужного мужчину», — рассказала Елена Малышева в шоу Татьяны Устиновой «Мой герой».

Телеведущая рассказала, что во времена ее молодости 27-летние девушки уже считались старородящими. А у нее к этому возрасту не было даже планов на жизнь с мужчиной. Однако вскоре все случилось, и Малышева встретила любовь своей жизни.

Ранее известная телеведущая объяснила, какие препараты, имеющиеся в аптеках в свободном доступе, помогут пациентам вылечиться от коронавируса нового типа или облегчить симптомы. Она назвала средство, которое снизит вероятность смертности на 30%.