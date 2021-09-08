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Пресс-секретарь Зеленского сообщил о планах президента вновь отправиться в США

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 17:10
Политика
Пресс-секретарь Зеленского сообщил о планах президента вновь отправиться в США
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 8 сентября. Офис президента Украины Владимира Зеленского готовится к его новой поездке в Соединенные Штаты, заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

По его словам, на этот раз Зеленский отправится в США для участия в заседании Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН). Соответствующим заявлением Никифоров поделился в комментарии агентству РБК-Украина.

Уточняется, что 76-я сессия Генассамблеи ООН открывается 14 сентября в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Общие прения пройдут с 21 по 27 сентября.

Ранее депутат Верховной рады Илья Кива рассказал, что украинский лидер ввел ограничительные меры против интернет-издания «Страна.ua» на фоне страха перед правдой. По его словам, все началось с уничтожения трех оппозиционных каналов.

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Все новости / Политика / Пресс-секретарь Зеленского сообщил о планах президента вновь отправиться в США
украина сша зеленский никифоров
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