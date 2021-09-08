Камчатская лиса обокрала туристов и записала свой побег на видео

Хулиганка или видеоблогер? Пользователи Сети рассуждают, как правильно оценить неординарный поступок лисы на Камчатке. Патрикеевна украла камеру у туристов и убежала с ней восвояси.

На кадрах видно, как на фоне горного пейзажа любопытное животное подходит к устройству. После этого хищница стремительно берет технику в пасть и убегает от растерявшихся путешественников.

Большую часть времени на видео красуется раскрытый рот лисы с острыми клыками и розовым язычком. Изображение сопровождается и интересным звуком. Можно услышать, как запыхалась убегающая с добычей плутовка, а очевидцы кражи резво смеются.

Уникальное видео быстро разлетелось по социальным сетям. Большинство пользователи умилились сообразительности и смелости хищницы. Однако некоторые комментаторы пожалели лисичку и подумали, что наглое воровство объясняется желанием удовлетворить физиологические потребности.

«Бедный звереныш, оголодала. Даже обнюхивать не стала: «Потом разберусь, главное побыстрее унести». Даже запыхалась. Хоть бы они ее покормили», — пишет сердобольная Марина З.

Пользователей интересует, как туристам удалось остановить лису и вернуть камеру обратно. Однако автор видеоролика решил не раскрывать эту информацию.