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Широков удивился, что футболисты сборной России устают через 15 минут

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 17:10
Спорт
Широков удивился, что футболисты сборной России устают через 15 минут
rfs.ru  /  пресс-служба Российского футбольного союза

Нижний Новгород, 8 сентября. Экс-хавбек «Зенита» и сборной России Роман Широков высказался о состоянии футболистов российской национальной команды.

Бывший полузащитник удивился, что футболисты сборной России устают через 15 минут после стартового свистка в матче.

«Надо спросить у футболистов сборной, как они готовятся, что через 15 минут не могут играть в высоком темпе. Для меня это очень удивительно в начале сезона», — сказал Широков в беседе с «Чемпионатом».

По его словам, непонятно, как игроки будут играть в еврокубках, если они не готовы к интенсивной игре. Он указал на то, что главный тренер команды Валерий Карпин не может за несколько дней улучшить физические кондиции футболистов.

Широков подчеркнул, что сборная обязана забивать больше мячей в отборочных матчах к ЧМ-2022 в Катаре.

«Мы должны забивать больше команде, которая так хотела забить себе сама», — резюмировал он.

Сборная России во вторник одержала победу над командой Мальты в рамках отборочного матча ЧМ-2022. Встреча проходила на «Открытие Арене» и завершилась со счетом 2:0.

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Роман Широков футбол сборная россии
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