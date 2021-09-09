Донбасс сегодня: армия Киева на грани бунта, волонтеры помогают ВСУ убивать людей

Донбасс, 8 сентября. Мирный житель подорвался на украинском боеприпасе в селе Фрунзе в ЛНР. Волонтеры поставляют в ВСУ дроны, меняя их на боеприпасы. Солдаты украинской армии отказываются выполнять приказы командования. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Украинские войска трижды за сутки обстреливали районы населенных пунктов ДНР. Огонь велся из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Под обстрелами были Коминтерново, Ленинское и Горловка. Жертв и пострадавших нет.

В ЛНР зафиксирован один обстрел. Под огнем автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия оказался Желобок. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Мирный житель ранен в ЛНР

Гражданская война в Донбассе, развязанная киевским режимом, продолжает приносить горе и страдания населению. Накануне в селе Фрунзе в Луганской Народной Республике во время проведения хозяйственных работ на своем земельном участке подорвался мирный житель 1965 года рождения. Причиной подрыва, по предварительным данным Народной милиции ЛНР, стала детонация неразорвавшегося боеприпаса, выпущенного силовиками 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ при обстреле района. Мужчину со множественными осколочными ранениями доставили в больницу Кировска.

Волонтеры поставляют в ВСУ дроны, меняя их на боеприпасы

Во второй батальон 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ прибыли волонтеры с Западной Украины, сообщают в Народной милиции ЛНР. Общественники из Львова доставили военным квадрокоптер и ремонтный комплект для переоборудования беспилотника для ударных целей.

Военнослужащие ВСУ сразу же установили на БЛА устройство сброса боеприпасов, а комбат пообещал волонтерам, что, в случае успешной практики применения этих коптеров для поражения живой силы противника, армейцы закажут еще пять таких дронов. Взамен офицер передаст волонтерам боеприпасы, которые во Львов привезут сами же украинские военные во время ротационных мероприятий.

Новостное агентство «Харьков». / Леонид Андросов

Солдаты ВСУ отказываются выполнять приказы командования

Скандал разгорается в зоне ответственности восточной оперативно-тактической группировки ВСУ — в районе Авдеевки, где дислоцированы подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады. Военнослужащие массово отказываются от выполнения боевых приказов и не выходят на позиции. Причина — невыплата положенных им доплат за выполнение боевых задач.

Проблему с денежным довольствием в минобороны Украины знают, но, кроме натравливания на недовольных солдат и офицеров сотрудников СБУ и увеличения числа комиссий в недовольных подразделениях, никаких мер не принимали. Ситуация складывается по негативному для командования сценарию — к 58-й бригаде могут подключиться подразделения 93-й и 28-й механизированных бригад, где ситуация с выплатами аналогичная. В этих частях недовольство солдат ситуацией и публичное выражение своего мнения в короткое время рискует перерасти в открытые бунты. Долг перед военнослужащими составляет более 1 млрд гривен (более 2,7 млрд рублей).