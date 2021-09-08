Аналитики пояснили, что рынок нефти потерял из-за ситуации в Мексиканском заливе

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили новые данные касательно цен на нефть и золото. Подробнее об итогах торгов на мировых биржах 8 сентября — в материале ФАН.

Нефть

ФБА «Экономика сегодня» /

Вчерашний день для нефти завершился снижением — цена на черное золото спустилась к отметке 71,2 доллара за баррель. В ходе сегодняшних утренних торгов позиции сырья стали восстанавливаться, и пока нефть торгуется в районе 73 долларов за баррель марки Brent.

«Давление на рынок оказали данные по количеству заболевших в азиатском регионе. Сейчас в Сингапуре отмечается максимальное количество новых случаев заражения коронавирусом в этом году. Также власти Филиппин приостановили снятие ограничений, которые были введены ранее», — отмечают эксперты.

От падения цены пока что сдерживает ситуация в Мексиканском заливе, где по-прежнему не вернулись к работе достаточное количество нефтяных платформ. На данный момент приостановлено функционирование порядка 79 из 288 платформ в регионе, то есть добыча нефти остановлена на целых 79%. Из-за последствий урагана Ида не добывается примерно 1,44 миллиона баррелей в сутки, что выступает поддерживающим фактором для позиций сырья на мировом рынке.

«По оценкам специалистов, сейчас рынок потерял порядка 17,5 миллиона баррелей нефти, не добытых из-за остановленных платформ. Это провоцирует дефицит нефти на рынке», — говорят аналитики.

Тем не менее черное золото пока находится в состоянии равновесия и стабильности. Актуальным для него продолжает оставаться диапазон от 70 до 74 долларов за баррель. Дальнейшее влияние на котировки нефти окажут данные по запасам, которые опубликует сегодня Американский институт нефти. К ним, а также к официальной статистике от Министерства энергетики США будет в ближайшие дни приковано внимание участников рынка.

Золото

ФБА «Экономика сегодня» /

За время вчерашней торговой сессии золото подешевело, опустившись с отметки 1825 до отметки 1795 долларов за унцию. Итоги утренних торгов недалеко ушли — мы продолжаем торговаться недалеко от позиции в 1800 долларов.

«Основным негативным фактором для золота стало укрепление доллара на мировом валютном рынке. По индексу DXY он подрос до отметки в 92,6 пункта. Также подросли и доходности государственных десятилетних облигаций США — они поднялись до отметки в 1,38%, что, соответственно, оказало давление на золото», — подчеркивают экономисты.

На рынке стали преобладать ожидания, что в ближайшее время ФРС даст понять, в какие сроки начнется сворачивание стимулирующих программ. Пусть они и оказывают достаточно серьезное негативное давление, рынок труда пока восстанавливается не так равномерно, как хотелось бы.

«Пока золото, в принципе, находится в балансе, актуальным продолжает оставаться диапазон от 1790 до 1840 долларов за тройскую унцию. Ну и сегодня участники рынка будут следить за статистикой из Америки — будет опубликовано количество вакансий, созданных на рынке труда США. Оно может дать какое-то понимание, какими темпами рынок труда в Америке сейчас восстанавливается», — заключают аналитики.

Ранее ФАН сообщал, что стоимость газа в Европе побила новый рекорд. По информации лондонской биржи ICE, показатель преодолел отметку в 660 долларов за 1000 кубических метров.