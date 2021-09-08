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Австралийцы раскрасили архивные кадры с вымершим тасманским тигром
Общество

Вас когда-нибудь интересовало, какого цвета был тасманский тигр, вымерший в первой половине XX века? Специалисты из Австралии провели большую работу, что воссоздать подлинный облик сумчатого волка.

На «раскрашенных» кадрах представлен последний представитель тилацинов по имени Бенджамин. Архивная хроника с ним была снята в далеком 1933 году, а скончалось животное в течение трех лет после этого.

Вид тасманских тигров сохранить не удалось. На это повлияла охота на редких сумчатых, и уменьшение источников пропитания. Поэтому день смерти Бенджамина — 7 сентября — признан в Австралии Национальным денем животных, находящихся под угрозой исчезновения.

В день 85-летия полного исчезновения тилацинов Национальный архив кино и звука Австралии решил показать людям, как на самом деле выглядел хищник. На придание цвета архивным кадрам у специалистов ушло порядка 200 часов.

Информацию о расцветке и структуре шерсти создатели получали из старинных эскизов и письменных источников. В архивах отсутствовали подлинные цветные изображения тасманского тигра.

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