Депутат Рады Шуфрич ответил главкому ВСУ, мечтающему проехать на танке по Красной площади

Киев, 8 сентября. Депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич предложил главкому ВСУ Валерию Залужному осуществить свои мечты о поездке по Москве на танке.

Выступая в парламенте, он напомнил, что в распоряжении у главнокомандующего внушительное количество бронетехники.

«Поэтому может сесть и ехать на Красную площадь, если он считает это возможным. Не надо об этом кричать, как Гелетей о параде в Севастополе, а закончилось Иловайском. Если есть смелость, то делай, если нет – то молчи», — сказал Шуфрич.

Валерий Залужный стал во главе Вооруженных сил Украины в августе 2021 года, сменив на этом посту Руслана Хомчака. Ранее генерал заявлял, что хотел бы совершить поездку на танке по Красной площади и Арбату. Залужный отметился и другими противоречивыми высказываниями. Так, летом он предложил начать подготовку к наступлению на Донбасс.