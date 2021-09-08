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Черданцев раскритиковал игру сборной России при Карпине

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 17:14
Спорт
Черданцев раскритиковал игру сборной России при Карпине
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Москва, 8 сентября. Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев оценил три сентябрьских матча сборной России по футболу в отборочном турнире ЧМ-2022, проведенных под руководством Валерия Карпина.

Черданцев назвал вратаря национальной команды Гилерме лучшим игроком матча Россия — Мальта. Он отметил, что радоваться победе над мальтийцами не стоит.

«Пока не понимаю, за счет чего сборная собирается брать шесть очков против Словении и Словакии в ближайших матчах. А другой вариант нас просто не устраивает, потому что тогда и второе место потерять можно», — раскритиковал игру сборной телекомментатор.

По его мнению, сборная Карпина не прибавила в ходе отборочных матчей в сентябре. При этом он похвалил российского специалиста за согласие возглавить команду в трудное время. Черданцев выразил мнение, что попасть на катарский мундиаль будет крайне трудно.

Сборная России под руководством Карпина сыграла вничью с Хорватией (0:0), а также одержала победу над Кипром (2:0) и Мальтой (2:0). В настоящее время Россия занимает второе место в таблице группы Н, на первом месте расположилась команда Хорватии.

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