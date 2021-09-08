Bloomberg сообщил о планах «Газпрома» запустить «СП-2» с 1 октября

Москва, 8 сентября. Российская компания «Газпром» планирует начать поставки топлива по трубопроводу «Северный поток — 2» с 1 октября 2021 года, пишет информационное агентство Bloomberg.

Мощность «Северного потока — 2» составляет 55 млрд кубометров газа в год. Газопровод простирается от северо-западного побережья РФ через Балтийское море до Германии. Первая нитка газопровода была завершена в июне этого года. Накануне оператор Nord Stream 2 AG объявил о сварке последней трубы второй нитки.

Изначально «Северный поток — 2» должен был быть завершен в конце 2019 года. Однако из-за санкций со стороны США реализация проекта затянулась. Швейцарский подрядчик Allseas под угрозой ограничений отказался от участия в проекте. В результате газопровод пришлось достраивать силами российских трубоукладчиков.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин ранее в ходе эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» отметил, что низкие запасы газа в хранилищах Европы позволят «Газпрому» начать эксплуатацию «Северного потока — 2» уже в этом году. Тем временем на европейском рынке стоимость голубого топлива установила очередной исторический максимум 660 долларов за тысячу кубометров.