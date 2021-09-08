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Депутат Кива считает, что Зеленский ввел санкции против «Страны.ua» из-за страха
Политика
Депутат Кива считает, что Зеленский ввел санкции против «Страны.ua» из-за страха
facebook.com  /  @kivailya

Киев, 8 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против интернет-издания «Страна.ua» из-за страха перед правдой. Об этом заявил депутат Верховной рады Илья Кива.

Член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» объяснил санкции против украинского интернет-издания. Однопартиец депутата Ренат Кузьмин ранее назвал введение ограничений против СМИ и наступление на свободу слова проявлением узурпации и диктатуры со стороны главы государства. Кива напомнил, что все началось с уничтожения трех оппозиционных каналов.

«Прошло мало времени и началась зачистка следующего информационного поля — интернет», — посетовал парламентарий.

По мнению депутата, Зеленский испугался «Страны.ua». Издание занимало лидирующие позиции и позволяло людям получать объективную информацию, отмечает депутат.

Президент Украины ранее ввел санкции против российского подполковника Ивана Кузнецова. Соответствующий указ опубликован на сайте Зеленского.

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санкции зеленский кива
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