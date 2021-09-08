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Бориса Краснова похоронят на Троекуровском кладбище

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 18:05
Общество
Бориса Краснова похоронят на Троекуровском кладбище
Global Look Press  /  Alexander Keltik/Russian Look

Москва, 8 сентября. Известного художника Бориса Краснова похоронят на Троекуровском кладбище 9 сентября. Об этом сообщила дочь продюсера Дарина Краснова на странице в Instagram.

Гражданская панихида состоится в большом траурном зале «Троекурово». Начало траурной церемонии — 12:00 по московскому времени. После прощания любимого сценографа певицы Аллы Пугачевой похоронят на Троекуровском кладбище. Захоронение начнется в 14:00 по Москве.

Последние годы жизни Борис Краснов боролся с тяжелым заболеванием. Десять лет назад он пережил два инсульта. Врачи не давали никаких шансов, но художник смог выкарабкаться.

В начале этого года у постановщика шоу для артистов диагностировали пневмонию. Летом его поразил еще один инсульт. Сердце Бориса Краснова остановилось ночью 7 сентября.

Соболезнования родным и близким Краснова выразили поклонники и друзья продюсера. Эстрадный певец Лев Лещенко отметил колоссальный вклад сценографа в развитие отечественного шоу-бизнеса.

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