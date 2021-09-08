Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 сентября 18:23
18:22
Происшествия
Телефонные мошенники стали звонить россиянам под видом сотрудников РКН
18:21
Общество
Диетолог Лурдес Кастро назвала самый полезный вид красной рыбы
18:20
Спорт
«Зенит» просит ФИФА разъяснить ситуацию с санкциями против Малкома и Клаудиньо
18:14
Политика
Инаугурация нового Правительства Афганистана назначена на 11 сентября
18:13
Общество
Герой штурма дворца в Кабуле Геннадий Кузнецов скончался на 74-м году жизни
18:09
Общество
«Шугалей-3» вызвал восторженную реакцию у российских зрителей
18:06
Общество
Бастрыкин провел прием граждан по вопросу о нарушении их права на получение зарплаты
18:06
Общество
Врач Шиндряева назвала самое распространенное осложнение после COVID-19 среди москвичей
18:03
Политика
Школы ДНР будут выдавать российские дипломы
18:01
Политика
Депутат ГД Евгений Федоров: я знаю, что мои переписки просматривают спецслужбы США
Все новости

Кабмин Украины одобрил санкции против России из-за строительства Крымского моста

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 16:55
Политика
Кабмин Украины одобрил санкции против России из-за строительства Крымского моста
Prt Scr youtube.com  /  Вести Крым

, 8 сентября. Санкции против 24 юридических и 6 физических лиц из России, связанных со строительством Крымского моста, одобрены кабмином Украины.

Имена и названия тех, против кого предлагается ввести ограничения из-за транспортной артерии, не называются. Вопрос о принятии мер в отношении россиян украинские министры передали на рассмотрение СНБО. Помимо возведения моста, кабмин «инкриминирует» российской стороне «незаконную перепланировку парковых территорий и объектов культурного наследия на территории Севастополя».

Вопрос недружественного отношения Украины к жителям Крыма и Донбасса был затронут в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы Европейского совета Шарля Мишеля. Российский лидер обратил внимание брюссельского чиновника на саботаж Киевом Минских соглашений и откровенно антироссийскую направленность проекта "Крымская платформа".

Вернуться назад

Все новости / Политика / Кабмин Украины одобрил санкции против России из-за строительства Крымского моста
санкции украина россия крым крымский мост
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru