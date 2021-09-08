Кабмин Украины одобрил санкции против России из-за строительства Крымского моста

, 8 сентября. Санкции против 24 юридических и 6 физических лиц из России, связанных со строительством Крымского моста, одобрены кабмином Украины.

Имена и названия тех, против кого предлагается ввести ограничения из-за транспортной артерии, не называются. Вопрос о принятии мер в отношении россиян украинские министры передали на рассмотрение СНБО. Помимо возведения моста, кабмин «инкриминирует» российской стороне «незаконную перепланировку парковых территорий и объектов культурного наследия на территории Севастополя».

Вопрос недружественного отношения Украины к жителям Крыма и Донбасса был затронут в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы Европейского совета Шарля Мишеля. Российский лидер обратил внимание брюссельского чиновника на саботаж Киевом Минских соглашений и откровенно антироссийскую направленность проекта "Крымская платформа".