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Замминистра финансов Колычев: соцвыплаты не окажут серьезного влияния на инфляцию

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 16:49
Экономика
Замминистра финансов Колычев: соцвыплаты не окажут серьезного влияния на инфляцию
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 8 сентября. Дополнительные социальные выплаты в России не окажут значимого воздействия на уровень инфляции до конца года. Такое заявление сделал заместитель министра финансов Владимир Колычев.

По его словам, структура дополнительных затрат смещена в сторону социальных пособий, которые способны привести к росту потребительского спроса.

«Мы с ЦБ консультировались. Не думаем, что это какой-то значимый эффект будет оказывать на инфляцию до конца года», — указал Колычев в беседе с журналистами.

В качестве примера он привел опыт 2016 года. Тогда аналогичные выплаты были произведены в меньшем размере и существенного эффекта на инфляцию не оказали, обратил внимание замминистра в кулуарах Московского финансового форума.

Сейчас по поручению президента РФ Владимира Путина всем российским пенсионерам перечисляется единовременная выплата в 10 тысяч рублей, военнослужащим 15 тысяч. Начисление таких пособий стало возможным за счет восстановления экономики России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

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инфляция выплаты колычев Минфин России
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