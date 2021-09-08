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Сотни полицейских в Сиэтле могут уволить из-за отказа вакцинироваться
Весь мир
Сотни полицейских в Сиэтле могут уволить из-за отказа вакцинироваться
Global Look Press  /  Bruce Cotler / Keystone Press Agency

Сиэтл, 8 сентября. В Сиэтле, штат Вашингтон, под угрозой увольнения оказались 200 полицейских, которые отказались делать прививку от коронавируса COVID-19. ОБ этом сообщает FOX News.

Согласно постановлению правительства Вашингтона, большинство государственных служащих должны пройти вакцинацию до 18 октября или они будут уволены. По данным Гильдии офицеров полиции Сиэтла, под распоряжение может попасть порядка 20% персонала — около 200 человек, которые выступают против вакцинации и передачи личных медицинских данных.

«Гильдия заботится о безопасности и благополучии всех наших членов, включая тех, у кого есть личные убеждения. Наше сообщество уже переживает кадровый кризис в полицейском управлении Сиэтла. Учитывая этот опыт, который привел к тревожной волне преступности, может ли Сиэтл теперь понести больше потерь среди полицейских из-за приказа мэра о вакцинации?» — говорится в официальном сообщении гильдии.

По данным властей Сиэтла, подсчет госслужащих, которые сделали прививки, начнется в ближайшие дни. При этом отмечается, что диалог с полицейскими и пожарными по поводу обязательной вакцинации продолжается.

Вирусологи из Университета Рокфеллера в Вашингтоне выявили «железный» иммунитет у перенесших COVID-19.

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сша полиция сиэтл
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