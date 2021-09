Сотни полицейских в Сиэтле могут уволить из-за отказа вакцинироваться

Сиэтл, 8 сентября. В Сиэтле, штат Вашингтон, под угрозой увольнения оказались 200 полицейских, которые отказались делать прививку от коронавируса COVID-19. ОБ этом сообщает FOX News.

