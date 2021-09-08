Умел впечатлять: коллеги погибшего режиссера Мельника переживают утрату

Сегодня, 8 сентября, трагически погиб российский кинорежиссер и сценарист Александр Мельник. Трагедия случилась в Норильске, где под руководством кинематографиста велись съемки документального фильма о развитии Арктики и Северного морского пути. Коллеги режиссера поделились своими переживаниями с ФАН.

Александра Мельника многие знают по картинам «Новая Земля» и «Территория». Над последней лентой режиссер работал вместе с оператором Игорем Гринякиным. Он рассказал, каким ему запомнился сценарист при жизни.

«Он был настоящим советским идеологом, кинематографистом, романтиком, мужчиной. Он умел поддержать разговор, умел рассказать историю, умел дружить, умел впечатлять. Для человека не было границ, он брал большие проекты и доводил их до конца. Таким человеком он мне запомнился», — говорит Гринякин.

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Режиссерской карьере Мельника предшествовал длинный путь. В 1980 году он окончил гидрометеорологический институт в Одессе по специальности инженера-гидролога. Получив диплом, устроился работать на полярную станцию на берегу моря Лаптевых, принимал участие в гидрологических экспедициях в бассейнах Северного Ледовитого и Тихого океанов. Затем ушел в журналистику. Из-под его пера вышли две книги: «Горячее опробование» и «Безумное зеркало» — также он писал и пьесы. С 1992 года руководил издательством «Андреевский флаг» в Москве, параллельно занимал пост президента общественной организации «Фонд Андрея Первозванного», с 2001 года возглавлял общественную организацию «Центр Национальной Славы России». В режиссуру ушел в 2006 году. Его дебютной картиной стал фильм «Новая Земля».

Сценарий к первой киноработе Мельника написал драматург, сценарист Ариф Алиев. Новость о трагедии лишила прозаика слов.

«В этот день лучше помолчать и молиться», — сказал сценарист.

У режиссера остались жена, трое детей и десять внуков.

Вместе с Мельником погиб глава МЧС Евгений Зиничев. Министр пытался помочь Мельнику на краю обрыва, когда тот поскользнулся.