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Шоу-бизнес
Впервые ставшая матерью Равшана Куркова вышла в свет
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Впервые ставшая матерью Равшана Куркова вышла в свет
Шоу-бизнес
Впервые ставшая матерью Равшана Куркова вышла в свет
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 8 сентября. Популярная актриса Равшана Куркова впервые вышла в свет после новостей о материнстве. Звезда появилась на премьере сериала «Контакт».

Картину показывали в московском кинотеатре «Иллюзион». На премьере собрались звезды отечественного шоу-бизнеса. Большое внимание к своей персоне привлекла Куркова, но не из-за работы в «Контакте», а из-за новости, что актриса стала матерью.

Знаменитость была в хорошем расположении духа и с удовольствием позировала перед фотографами. На звезде «Балканского рубежа» были черные брюки с дырками на коленях в виде сердечка. Куркова также надела белоснежный пиджак и кофту такого же цвета. Образ дополняли коричневые лоферы и маленькая сумка.

Равшана Куркова не так давно шокировала поклонников фотографией с годовалым ребенком. В конце августа звезда разместила на своей странице в Instagram снимок с сыном Гаспаром. Актриса воспитывает его с бизнесменом Сергеем Амаряном.

Актриса не любит делиться подробностями личной жизни. Куркова дважды была замужем. Первым ее супругом был фотограф Семен Курков, вторым — актер Артем Ткаченко.

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актриса материнство куркова
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