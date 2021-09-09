Усекновение 2021: история и традиции, Головосек, пост, что нельзя делать 11 сентября

Иван Постный, или Иван Головосек, — народные названия праздника Усекновение главы Иоанна Предтечи, который Русская православная церковь отмечает 11 сентября. В 2021 году праздник приходится на субботу. На Руси из-за трагических событий, о которых вспоминают в этот праздник, день считался страшным и опасным. Поэтому 11 сентября действовало множество запретов.

Усекновение главы Иоанна: история праздника

В этот день вспоминают мученическую смерть ветхозаветного пророка Иоанна, которого чтут во всех авраамических религиях. В христианстве за пророком закрепилось имя Креститель. Иоанн считается предшественником (Предтечей) Иисуса Христа. Пророк возвестил о приходе Мессии (Спасителя) и сам крестил Иисуса в водах реки Иордан.

Иоанн был очень суров и требовал от всех благочестия и строгого соблюдения предписаний веры. За это пророк подвергся гонениям во времена правления слабохарактерного правителя Иудеи Ирода Антипы, который попал под влияние своей любовницы, — язычницы Иродиады.

За разоблачительные речи Иоанн был заключен в тюрьму, а затем казнен: опьяненный вином царь пообещал красавице Саломее (дочери Иродиады) за прекрасный танец выполнить любую ее просьбу. По наущению матери Саломея потребовала, чтобы ей на блюде принесли голову пророка. Царь не мог нарушить данное публично обещание, и Иоанн был казнен. Но, по преданию, даже его отсеченная голова не молчала, а продолжала обличать пороки.

Голову пророка тайно похоронили, потом ее несколько раз перехоранивали, теряя и вновь обретая эту святыню. Согласно источникам, все гонители Иоанна впоследствии погибли страшной смертью, а сам пророк считается одним из наиболее почитаемых святых в христианстве.

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Иван Постный: что нельзя есть на Усекновение

В память об аскетизме Иоанна верующие в этот день строго постятся, даже если праздник приходится на субботу (как в 2021 году) или воскресенье. Поэтому этот день на Руси называли Иван Постный. Под строгим запретом было не только мясное и молочное, но также рыба и вино. В память о том, что Иоанн пострадал из-за невоздержанности царя, в этот день принято молиться о трезвости — не только физической, но и духовной. День считается подходящим для полного отказа от пьянства. Пост в этот день называли довольно тяжелым из-за обилия продуктов, а значит — соблазнов.

Иван Головосек: традиции и приметы, что нельзя делать 11 сентября

Поскольку Иоанну отрубили голову, день на Руси также называли Иван Головосек. На Головосека действовали строжайшие запреты. В этот день нельзя было работать, особенно с использованием металлического инструмента, иначе, как говорили, «головы не сносить». Особенно строго запрещались все острые предметы, в первую очередь ножи. Пищу не резали, а ломали руками.

Строго запрещалось нарушать пост и употреблять алкоголь, есть все круглое в память об отсеченной главе Иоанна. Нельзя было даже пользоваться круглыми тарелками в память о блюде, на котором Саломее принесли голову пророка.

Особенно строго запрещалось шинковать кочаны капусты (сходство с головой и запрет на использование ножей). Также не разрешалось употреблять в пищу продукты и напитки красного цвета — в память о крови, пролитой Иоанном.

Женщинам предписывалась чрезвычайная скромность, особенно строго запрещалось петь и танцевать, чтобы не уподобляться распутной Иродиаде и ее дочери Саломее. Девушкам и женщинам в этот день также запрещалось расчесывать волосы, иначе «посекутся» (отсылка к отсеченной голове пророка).

Запрещалось посещать лес из страха перед дикими животными и змеями, а также играть свадьбы, иначе, согласно приметам, жди несчастья для всей семьи. Кроме того, святому молились об избавлении от головной боли и других болезней.

Согласно приметам, с Ивана Постного, то есть с 11 сентября, начинается зрелое бабье лето — последние теплые дни.

Федеральное агентство новостей /

Поговорки отражали традиции и народные приметы на Усекновение.