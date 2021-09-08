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Общество
Вице-президент Автомобильного союза Ян Хайцеэр оценил идею о добровольном техосмотре
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Вице-президент Автомобильного союза Ян Хайцеэр оценил идею о добровольном техосмотре
Общество
Вице-президент Автомобильного союза Ян Хайцеэр оценил идею о добровольном техосмотре
pixabay.com

Москва, 8 сентября. Предложение сделать техосмотр машин добровольным имеет больше минусов, чем плюсов, считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Он обратил внимание, что речь идет не об отмене, а о сокращении технических средств, подлежащих техосмотру. Эксперт указал, что процедура останется обязательной для коммерческих автомобилей и машин, которые будут проходить реконструкционные действия, смену владельца или установку оборудования.

«Мне кажется, что минусов больше, чем плюсов. Это какое-то половинчатое решение. Либо нужно отменить все, либо ввести для всего», — отметил Хайцеэр в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его мнению, контроль за техническим состоянием автомобилей на дорогах должен быть. Специалист добавил, что по причине неисправностей транспортных средств на дорогах России погибают сотни людей.

Партия «Единая Россия» ранее подготовила законопроект об отмене обязательного техосмотра для личных автомобилей. При этом, как предполагается, процедура останется обязательной при смене владельца или, если транспорту более четырех лет. Авторы инициативы отмечают, что техосмотр стал формальностью, которую водители воспринимают как еще один обременительный налог.

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автомобили техосмотр хайцэер
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