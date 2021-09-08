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Шоу-бизнес
Прилепин указал на безграмотность Насти Ивлеевой
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Прилепин указал на безграмотность Насти Ивлеевой

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 16:37
Шоу-бизнес
Прилепин указал на безграмотность Насти Ивлеевой
Федеральное агентство новостей  /  instagram.com / @_agentgirl_ /Агентство городских новостей Москва / Софья Сандурская

Москва, 8 сентября. Писатель Захар Прилепин поделился эмоциями после нового интервью блогера Насти Ивлеевой телеведущей Ксении Собчак. Публицист разочаровался в интеллектуальных способностях звезды.

Звезда шоу «Орел и решка» Настя Ивлеева стала гостьей шоу телеведущей Ксении Собчак. Артистка дала интервью и согласилась ответить на несколько вопросов, чтобы продемонстрировать эрудицию. Блиц-опрос оказался неудачным для блогера.

Интервью привлекло внимание писателя Захара Прилепина. Публицист внимательно посмотрел ролик и с разочарованием указал на безграмотность теледивы в своем Telegram-канале.

«Смотрел сейчас видос, где Ксения Собчак спрашивает у нее, в каком веке жил Петр Первый. <...> Понял, что мы престарелые динозавры. Нелепые, скучные, скрипучие существа. Мы ничего не знаем. За первое полугодие 2021 года Настя заработала 2,7 млн долларов. Она самый богатый блогер в России», — заявил писатель.

Ивлеева не смогла ответить сразу на несколько вопросов Собчак. Так, она не назвала автора романа «Отцы и дети», ошиблась с веком, в который жил Петр I, и забыла его фамилию.

Телезвезда также не смогла объяснить, благодаря чему прославилась фамилия Джугашвили. Провалив опрос, Ивлеева заявила, что эти пробелы в образовании не мешают ей зарабатывать на жизнь.

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