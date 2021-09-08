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Поезд «Ласточка» отправился в свой первый рейс из Ингушетии в Ставропольский край
Общество
Поезд «Ласточка» отправился в свой первый рейс из Ингушетии в Ставропольский край
wikipedia.org  /  CC0

Магас, 8 сентября. В торжественной обстановке прошли проводы первого скоростного поезда «Ласточка», который отправился по маршруту Назрань — Минеральные Воды.

Для гостей церемонии власти Ингушетии подготовили интересную развлекательную программу и большое ярмарочное гулянье. Первыми пассажирами «Ласточки» стали 150 студентов и учеников, которые получили от администрации республики бесплатные билеты, сообщает интернет-издание «Капитал страны».

Расписание нового поезда составлено таким образом, чтобы пассажирам было удобно пересесть на другие «Ласточки», которые следуют из Минеральных Вод в Краснодар или Ростов-на-Дону, а также на поезд до Кисловодска. Состав обладает повышенным комфортом для пассажиров: в вагонах действует система климат-контроля, воздух обеззараживается при помощи специального устройства, пассажиры могут зарядить свои мобильные устройства и свободно разместить багаж, в том числе крупный. Предусмотрены и специальные модули для маломобильных пассажиров.

Маршрут очень удобен для туристов и окажет значительное влияние на развитие туристической отрасли регионов.

Ранее ФАН рассказывал об уникальном туристическом маршруте. Железнодорожный экскурсионный тур «Волшебный мир Пятигорья» начнет курсировать из Ростова-на-Дону в Минеральные Воды.

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