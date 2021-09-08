Праздник спорта и здоровья: как будет проходить фестиваль BIG PITER SPORT SHOW

Фестиваль спорта и здоровья BIG PITER SPORT SHOW состоится в эту субботу, 11 сентября, в петербургском «Экспофоруме». В этот день выставочный центр станет не только презентационной платформой для предприятий и организаций, представляющих последние тенденции в отрасли спорта и здорового образа жизни, но и площадкой для проведения соревнований. Художественная гимнастика, марафон ГТО, бодибилдинг, бои ММА, русский жим, армрестлинг, подъем штанги на бицепс и бендрестлинг — в рамках фестиваля все эти соревнования пройдут в режиме нон-стоп.

Тренд на здоровый образ жизни и занятия спортом в последние годы набрал обороты и подобные фестивали очень популярны среди молодежи, однако возникает целый ряд вопросов. В частности, где граница между ЗОЖ и нездоровыми спортивными нагрузками? Правда ли, что правильное питание обходится гораздо дороже фаст-фуда? Как в погоне за фигурой девушки подрывают здоровье в спортивных залах? И почему, несмотря на популярность ЗОЖ, большое количество призывников оказываются не годны к службе по состоянию здоровья?

На эти и другие вопросы журналистов в студии пресс-центра «Патриот» ответят организаторы спортивного фестиваля BIG PITER SPORT SHOW:

Александр Зуев , главный организатор соревнований BIG PITER SPORT SHOW, президент «Русспорт»;

, главный организатор соревнований BIG PITER SPORT SHOW, президент «Русспорт»; Яна Кузнецова, 18-кратная чемпионка профессиональных турниров по фитнес-бикини.

Гости студии также расскажут, как им в голову пришла идея проведения спортивного фестиваля и с какими сложностями пришлось столкнуться при ее реализации.

Пресс-конференция состоится в четверг, 9 сентября, в 10:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы на мероприятии.

Их можно прислать заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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